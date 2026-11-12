Alvini incorona Gattuso: «Ha fatto cose eccezionali. Noi e la Lazio siamo le due sorprese del campionato!»

Massimiliano Alvini esalta il lavoro di Gennaro Gattuso alla guida della Lazio: il tecnico del Frosinone considera la formazione capitolina una delle grandi sorprese

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere consensi anche tra gli allenatori avversari. L’ottimo avvio di stagione dei biancocelesti non è passato inosservato e a sottolineare quanto di buono fatto dalla formazione capitolina è stato anche Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone. Il tecnico giallazzurro, protagonista di un inizio di campionato sorprendente con la propria squadra, ha voluto riconoscere pubblicamente i meriti del collega.

Nel corso di una lunga intervista concessa a Il Messaggero, Alvini ha analizzato il percorso del Frosinone, soffermandosi anche sulle prestazioni della Lazio. Parole importanti che testimoniano la considerazione guadagnata dalla squadra di Gattuso, capace di imporsi come una delle realtà più interessanti di questa prima parte della stagione 2026/2027.

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Alvini esalta Gattuso: il tecnico del Frosinone applaude i biancocelesti

Il lavoro svolto da Gattuso sulla panchina della Lazio ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Tra questi anche Alvini, che ha inserito proprio i biancocelesti tra le principali sorprese del campionato, riconoscendo i risultati ottenuti dalla formazione romana.

«È un piacere essere qui e farò il massimo per regalare soddisfazioni che queste persone meritano. Poi abbiamo lavorato sul campo, i giocatori sono bravi, seguono le nostre idee di gioco. Siamo davvero la sorpresa del campionato, insieme alla Lazio che ha fatto cose eccezionali».

Le parole di Alvini rappresentano un riconoscimento significativo per il percorso della Lazio. Il tecnico giallazzurro ha infatti accostato la crescita della propria formazione a quella dei biancocelesti, pur sottolineando come la squadra di Gattuso abbia ottenuto risultati eccezionali.

Alvini guarda al futuro: l’obiettivo del Frosinone resta la salvezza

Nonostante l’entusiasmo generato dall’avvio di stagione, Alvini ha voluto mantenere alta la concentrazione. L’allenatore del Frosinone è consapevole dell’importanza di confermare quanto mostrato finora, evitando di alimentare aspettative eccessive.

«Dopo di loro ci siamo noi, senza dubbio. Ma siamo solo all’inizio. Ora dobbiamo confermarci e arrivare il prima possibile alla salvezza, nostro vero e unico obiettivo. Sognare ad altre cose porterebbe solo danni enormi. Con la salvezza il club potrebbe consolidarsi e programmare un futuro migliore».

Il messaggio del tecnico è chiaro: il Frosinone deve continuare a lavorare senza perdere di vista il proprio obiettivo principale. Per la Lazio, invece, arrivano ulteriori attestati di stima che confermano quanto il progetto tecnico di Gattuso stia attirando attenzione in questa prima parte di stagione. Il campo sarà chiamato a dare continuità a quanto costruito finora, con i biancocelesti intenzionati a proseguire il loro percorso nelle zone alte della classifica.