Pedro elogia Baroni: «Grazie a lui sono rinato, in allenamento mi chiede...»

Ai microfoni de Il Messaggero, Pedro ha rilasciato una curiosa e interessante intervista parlando dei temi della Lazio e soffermandosi su Baroni

BARONI – «Baroni mi ha rianimato. Si è rapportato come se fossi un uomo in più del suo staff tecnico, mi chiede consigli su come aiutare il gruppo. Questa responsabilità mi fa rendere di più. So che devo dare più degli altri, così riesco a superare limiti biologici che non avrei immaginato. I risultati positivi poi stanno contribuendo a un mood fantastico. Non solo io, il Taty sta facendo gol, Zaccagni uno scatto in più. Ci contagiamo l’uno con l’altro. Io gli avevo fatto presente come fossi in scadenza di contratto e che questo poteva essere l’ultimo anno. E lui, dopo avermi osservato per tutti gli allenamenti in ritiro, aveva voluto farmi un regalo

con il suo pensiero: “I più giovani devono guardarti, imitarti e correre forte quanto te, prima che tu smetta”».