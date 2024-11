Pedro a Sky: «La Serie A è un campionato molto buono. Il lavoro dello scorso anno ci sta aiutando, ecco perché»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato così della vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky dopo il match contro il Como

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Como–Lazio, Pedro ha parlato così della vittoria della sua squadra:

PAROLE – «Il lavoro dello staff e dei compagni, i risultati, mi permette di avere fiducia. Non penso ci siano segreti, ma solo il lavorare forte, come sempre faccio. Io ho sempre lavorato al massimo, a volta va bene come sta andando anche adesso. Come ha vissuto il passaggio a compagni nuovi? A volte bisogna prendere dei rischi, sono andati via giocatori importanti, ma penso che i ragazzi arrivati stanno lavorando bene, stanno alvrando sull’idea del mister di pressare, giocare alto, crossare molto e riempire l’area.

Il lavoro dell’anno scorso senza palla ci sta aiutando, il mister ci fa sentire bene, siamo tutti uniti e chi entra dà sempre tutto. La Serie A? Secondo me è un campionato molto buono, la Premier è il campionato più competitivo, è molto fisico, ma questo è un campionato con molte squadre che lottano per vincere il campionato, cosa che non accade in Spagna. Juve, Napoli, Inter, Milan sono squadre che possono vincere lo Scudetto. Fabregas? Vederlo da allenatore è strano, abbiamo giocato tanto insieme, ma allo stesso tempo sono contento per lui perché sta facendo un ottimo lavoro, è una persona, un compagno, un amico da tempo. Tra noi c’è un rapporto molto bello».