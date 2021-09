Pedro, Anderson e Immobile: il trio delle meraviglie si è preso il derby

Pedro Anderson e immobile: sono stati loro tre i grandi protagonisti del derby vinto ieri dalla Lazio di Maurizio Sarri

La Lazio si è portata a casa il derby anche grazie al tridente offensivo. Felipe Anderson è apparso indemoniato: assist a Milinkovic e gol del 3-1 su cioccolatino di Immobile. Ciro non trova la via del gol, ma mette il piede in tutte le azioni importanti, come il raddoppio di Pedro. Per lo spagnolo la rete era nel destino: Infatti, come sottolinea Il Messaggero, lo scorso 15 maggio ha chiuso il derby in favore della Roma. Il resto è una storia che si conosce molto bene.

La vera chiave è sembrata però essere il buon Pipe. Sarri ha sempre creduto nel suo talento ed è riuscito a farlo risbocciare. Ora l’obiettivo è la continuità. Ciro ha invece messo in mostra generosità e intelligenza calcistica. E se a questi tre si aggiungono Milinkovic, che trova il primo gol del serbo in campionato contro la Roma, e Luis Alberto, ripresosi dalle ultime prestazioni sottotono: sul terzo gol, si può provare a sognare.