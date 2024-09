Pedro a LSC: «Oggi sarà una partita DIFFICILE e l’Europa League per noi è IMPORTANTE e il format è interessante»

Pedro, il giocatore biancoceleste alla vigilia della partita con la Dinamo si esprime sul match e sulla nuova Europa League

PAROLE – Una competizione importante per noi e per la società, Speriamo di fare bene con questo nuovo format. Sarà una partita difficile, ma speriamo di ottenere i punti. Dobbiamo pensare partita per partita, dobbiamo giocare al massimo perché sappiamo che in Europa è difficile vincere.

Ancora ho fame, voglia, senza quelle non si può essere calciatore. Lavoro ogni giorno per vivere queste partite così speciali. Ogni calciatore che in carriera ha questa opportunità deve sfruttarla al massimo, perché poi passano gli anni, ti guardi dietro e vedi quello che hai vissuto. L’Europa deve darci lo stimolo, la mentalità.

Baroni ci ha chiesto di fare bella prestazione. La Dinamo Kiev sarà un avversario difficile, sono aggressivi, hanno profondità d’attacco, ma sarà una gara bella da giocare e difficile