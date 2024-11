Pastore su Lazio-Bologna: «Ecco che partita mi aspetto domenica sera»

Pastore, il giornalista a pochi giorni dalla partita si proietta sulla gara analizzando la situazione delle due formazioni

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista Giuseppe Pastore, il quale esprime il suo parere sulla partita di domenica sera tra Lazio e Bologna

PAROLE – Nel post sosta nazionali ci sono molte incognite, come gli infortuni. La Lazio ad esempio ha perso Nuno Tavares che per me è uno dei 3 giocatori più forti del campionato. Qualcuna cadrà. Lazio – Bologna è difficile, mancherà Tavares e Castellanos non so se giocherà. Il Bologna non perde dalla seconda giornata contro il Napoli, squadra in crescita. C’è un dato interessante: è la squadra che recupera palla più in fretta con il pressing. Sta iniziando a funzionare, fa fatica davanti ma ha tanti giocatori che stanno entrando in condizione. Se dovesse vincere la Lazio sarebbe un piccolo esame di laurea superato. Ha tutto i riflettori addosso, se il Napoli non dovesse vincere con la Roma la Lazio potrebbe andare in vetta