Pastore: «Clamoroso il mancato rigore. L’arbitro è andato a rivederlo al VAR, evidentemente era convinto non ci fosse»

Le parole del giornalista, Giuseppe Pastore, sul rigore non concesso alla Lazio nella partita di ieri contro il Ludogorets

Durante la puntata di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore, noto giornalista, si è espresso sulla partita e sull’ingiustizia subita dalla Lazio. Ecco di seguito le sue parole.

PAROLE– «Clamoroso il mancato rigore. L’arbitro è andato a rivederlo al VAR, evidentemente era convinto non ci fosse. Tutte le immagine emettevano segnali diversi. Capita una volta su venti che l’arbitro non assegni un rigore dopo esser stato richiamato, una volta all’anno. L’episodio però era netto, non è stato ritenuto abbastanza forte il contatto. Per fortuna della Lazio sono due punti che pesano relativamente visto che è ancora prima nel girone »