Parolo: «Negli anni potevamo fare molta più strada in Europa. Spareggio con l’Inter? Quel finale di gara poteva andare meglio»

Condividi via email

Le parole di Marco Parolo in vista della super sfida di questa sera contro l’Inter in Coppa Italia

Il 31 gennaio del 2017 la Lazio, allenata proprio da Simone Inzaghi, espugnò San Siro battendo l’Inter per 2-1 in Coppa Italia. A ricordare quel momento è l’ex biancoceleste Marco Parolo che ai microfoni de Il Cuoio, inserto de il Corriere dello Sport, si ha parlato così

PAROLE- «Quella gara non la posso dimenticare. Mai pensare che squadre come Inter o Milan a San Siro alzino bandiera bianca. Nel finale ci fu l’espulsione di Radu e a cinque minuti dalla fine arrivò il gol dei nerazzurri »

SPAREGGIO CHAMPIONS CONTRO L’INTER- «Negli anni potevamo fare molta più strada in Europa, eravamo in grado di arrivare fino in fondo. Spareggio con l’Inter? Quel finale di gara poteva andare meglio »