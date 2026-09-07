Pandev: «Che ricordo magico aver segnato tre gol con la Lazio contro il Real Madrid!»

Goran Pandev, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista per le colonne della “Rosea”. Le parole emerse

Nel corso di una lunga ed emozionante intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’ex Goran Pandev ha regalato agli appassionati di calcio un suggestivo momento amarcord, ripercorrendo i momenti più esaltanti della sua carriera sul campo. Tra i vari argomenti trattati, il fuoriclasse macedone ha voluto rievocare con particolare orgoglio le indimenticabili prestazioni offerte con la maglia della Lazio nella massima competizione continentale, soffermandosi in particolare sulle tre reti pesantissime realizzate contro i galácticos del Real Madrid tra la cornice dello stadio Olimpico e il prestigioso terreno del Santiago Bernabéu.

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Il ricordo della Champions League e il legame con la Lazio

Rievocando le grandi battaglie europee disputate in carriera, Goran Pandev ha fatto riaffiorare alla memoria l’epico doppio confronto vissuto in Champions League contro la corazzata spagnola, un vero e proprio capolavoro balistico che ha esaltato le doti tecniche del calciatore. L’attaccante ha ribadito quanto fosse speciale indossare quei colori e trascinare la Lazio in palcoscenici di altissimo livello internazionale contro i club più forti del mondo. La dirigenza e la tifoseria biancoceleste conservano gelosamente il ricordo di quelle notti magiche, celebrando un campione capace di lasciare un segno indelebile nella storia recente del club capitolino.

«Magari! Ne infilai due all’Olimpico con la Lazio, in quel 2-2 del 2007 dove scambiai la maglia con Van Nistelrooy, e poi un altro proprio al Bernabeu, nella sfida di ritorno. Lì la maglia l’ho tenuta però, non pensavo che avrei più giocato lì…».