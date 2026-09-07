Convocati Lazio per l’Udinese: la scelta di Gattuso su Šutalo e Gudmundsson

Convocati Lazio per l’Udinese: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Gattuso per la gara odierna

Riflettori puntati sul Bluenergy Stadium! Oggi alle ore 20:45 andrà in scena una gara che promette spettacolo! L’Udinese e la Lazio scenderanno in campo per la 3a giornata di Serie A 2026/27! Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha stilato e reso nota la lista dei convocati, ve la riportiamo di seguito:

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese

«Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in trasferta contro l’Udinese (ore 20:45).

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares;

Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni».

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