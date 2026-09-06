Leite e Doekhi chiamati alla grande sfida: come cambia la difesa della Lazio dopo gli addii a Romagnoli e Gila

Leite e Doekhi prendono il posto di Romagnoli e Gila: come cambia il reparto arretrato di Gattuso per la nuova stagione

In poche settimane il volto della difesa della Lazio è cambiato profondamente. Le partenze di Alessio Romagnoli e Mario Gila hanno aperto un nuovo capitolo per il reparto arretrato biancoceleste, chiamato ora a trovare nuovi equilibri con una coppia completamente diversa.

Al loro posto la società ha scelto due profili provenienti dall’esperienza condivisa all’Union Berlino: Diogo Leite e Danilho Doekhi. I due centrali conoscono già molto bene movimenti, caratteristiche e tempi di gioco reciproci, e questo potrebbe rappresentare un vantaggio importante nel loro inserimento nella squadra di Gennaro Gattuso.

Ultimissime Lazio LIVE: Diogo Leite in arrivo! Le novità in vista della sfida contro l’Udinese

Leite e Doekhi devono raccogliere l’eredità di Romagnoli e Gila

La nuova coppia difensiva della Lazio dovrà però affrontare una sfida tutt’altro che semplice: sostituire due giocatori che negli ultimi anni avevano acquisito un ruolo centrale nel progetto biancoceleste. Il confronto con il passato è inevitabile in quanto Romagnoli e Gila rappresentavano una coppia ormai consolidata, capace di garantire qualità, esperienza e una conoscenza approfondita della Serie A.

L’addio prima dello spagnolo e poi dell’ex Milan ha spinto Fabiani a ricostruire il proprio reparto difensivo, affidandosi a due nuovi interpreti che dovranno conquistare rapidamente la fiducia dell’ambiente.

La nuova coppia della Lazio cerca subito continuità

Leite e Doekhi arrivano con caratteristiche differenti rispetto ai loro predecessori, ma possono contare su un elemento importante: hanno già giocato insieme ad alti livelli. La loro esperienza all’Union Berlino ha permesso loro di sviluppare automatismi che potrebbero facilitare l’adattamento al calcio italiano.

Il compito di Leite e Doekhi sarà quindi duplice: da una parte sostituire due giocatori importanti come Romagnoli e Gila, dall’altra costruire un’identità nuova per la difesa biancoceleste.