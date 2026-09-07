Il bivio di gennaio per la Lazio: mercato libero, saldo zero o scatta il blocco totale?

Lazio, il triplo scenario per il mese di gennaio. Tutti i dubbi tra mercato libero, saldo zero e blocco: cosa filtra

Un’altra estate trascorsa all’insegna del saldo zero è ormai andata in archivio, il campionato è ufficialmente entrato nel vivo e per la Lazio è arrivato il momento di spostare l’attenzione dal rettangolo verde alle scadenze economico-finanziarie. Si avvicina rapidamente il termine fissato per il 30 settembre, data in cui il club biancoceleste dovrà trasmettere la fotografia ufficiale dei propri conti.

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La scadenza del 30 settembre e la situazione finanziaria della Lazio

Non si tratta di un semplice dettaglio burocratico, bensì di un passaggio cruciale per determinare le strategie future in vista della prossima sessione invernale di mercato. Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, la Lazio rischia grosso: in caso di un peggioramento dell’indicatore del costo del lavoro allargato, la società andrebbe incontro a un blocco totale delle trattative in entrata.

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Le cifre del bilancio e l’obiettivo della Lazio per evitare sanzioni

I dati economici emersi nell’ultimo periodo rendono improbabile un ritorno sotto le soglie ideali: servirebbero la cifra monstre di 19,5 milioni di euro per garantire un mercato completamente libero, un traguardo irraggiungibile senza imponenti aumenti di capitale. Stando alla situazione registrata alla fine di marzo, l’indicatore si attestava a 0,82: alla dirigenza basterà semplicemente non peggiorare questo parametro per ottenere un’altra sessione a saldo zero ed evitare sanzioni drastiche.