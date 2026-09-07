Connect with us

Calciomercato

Movimenti terminati, ma il mercato non dorme. Si monitorano sempre Brozović e Icardi

Published

5 ore ago

on

By

esult gol Brozovic MG5 4647 scaled 1 2048x1366 1 1

Porte chiuse, ma occhi aperti! La Lazio si ferma, ma restano vivi i radar su Mauro Icardi e Marcelo Brozović

Nonostante le sessioni ufficiali di trattative siano formalmente concluse, le dinamiche del club capitolino lasciano intravedere piccoli margini di manovra per eventuali colpi a sorpresa. A dispetto dei discorsi chiusi, la presenza di due caselle ancora libere all’interno della lista ufficiale alimenta le speculazioni, sebbene al momento la dirigenza della Lazio sembri orientata a non effettuare ulteriori innesti. Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, il club biancoceleste continua comunque a monitorare con attenzione profili di altissimo spessore internazionale come quelli di Marcelo Brozović e Mauro Icardi, valutando le opportunità offerte dal panorama degli svincolati di lusso per rinforzare ulteriormente la rosa!

Ultimissime Lazio LIVE: Diogo Leite in arrivo! Le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese

La situazione di Marcelo Brozovic e i dubbi a centrocampo per la Lazio

Il centrocampista croato, rimasto senza squadra dopo l’esperienza vissuta con l’Al-Nassr, rappresenta una suggestione costante per la mediana biancoceleste. L’eventuale affondo per Marcelo Brozović resta tuttavia subordinato alle condizioni fisiche del reparto e all’infermeria, configurandosi come un’opzione concreta unicamente qualora non dovessero arrivare le necessarie garanzie dai tempi di recupero di Danilo Cataldi e Nicolò Rovella. Al momento, però, il club si è limitato a osservare la situazione da lontano, senza che siano stati compiuti tentativi concreti oppure offerte ufficiali.

Ascolta Lazio News 24!

Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Il sogno Mauro Icardi e le perplessità tecniche di Gennaro Gattuso

Accanto all’ipotesi per la mediana, resiste la suggestione legata all’attacco, con il nome di Mauro Icardi che continua a stuzzicare la fantasia presidenziale. L’attaccante argentino è un’idea che permane nella mente del presidente Claudio Lotito, ma la pista appare decisamente in salita per molteplici ragioni. Il giocatore ha, infatti, rifiutato la destinazione in passato e il suo profilo non convince pienamente l’allenatore Gennaro Gattuso sotto il profilo tattico. La dirigenza riflette sul da farsi, consapevole che i margini per una trattativa reale sono ridotti al minimo in questa fase della stagione.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×