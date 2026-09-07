Movimenti terminati, ma il mercato non dorme. Si monitorano sempre Brozović e Icardi

Porte chiuse, ma occhi aperti! La Lazio si ferma, ma restano vivi i radar su Mauro Icardi e Marcelo Brozović

Nonostante le sessioni ufficiali di trattative siano formalmente concluse, le dinamiche del club capitolino lasciano intravedere piccoli margini di manovra per eventuali colpi a sorpresa. A dispetto dei discorsi chiusi, la presenza di due caselle ancora libere all’interno della lista ufficiale alimenta le speculazioni, sebbene al momento la dirigenza della Lazio sembri orientata a non effettuare ulteriori innesti. Come evidenziato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, il club biancoceleste continua comunque a monitorare con attenzione profili di altissimo spessore internazionale come quelli di Marcelo Brozović e Mauro Icardi, valutando le opportunità offerte dal panorama degli svincolati di lusso per rinforzare ulteriormente la rosa!

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La situazione di Marcelo Brozovic e i dubbi a centrocampo per la Lazio

Il centrocampista croato, rimasto senza squadra dopo l’esperienza vissuta con l’Al-Nassr, rappresenta una suggestione costante per la mediana biancoceleste. L’eventuale affondo per Marcelo Brozović resta tuttavia subordinato alle condizioni fisiche del reparto e all’infermeria, configurandosi come un’opzione concreta unicamente qualora non dovessero arrivare le necessarie garanzie dai tempi di recupero di Danilo Cataldi e Nicolò Rovella. Al momento, però, il club si è limitato a osservare la situazione da lontano, senza che siano stati compiuti tentativi concreti oppure offerte ufficiali.

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Il sogno Mauro Icardi e le perplessità tecniche di Gennaro Gattuso

Accanto all’ipotesi per la mediana, resiste la suggestione legata all’attacco, con il nome di Mauro Icardi che continua a stuzzicare la fantasia presidenziale. L’attaccante argentino è un’idea che permane nella mente del presidente Claudio Lotito, ma la pista appare decisamente in salita per molteplici ragioni. Il giocatore ha, infatti, rifiutato la destinazione in passato e il suo profilo non convince pienamente l’allenatore Gennaro Gattuso sotto il profilo tattico. La dirigenza riflette sul da farsi, consapevole che i margini per una trattativa reale sono ridotti al minimo in questa fase della stagione.