Lazio, la mossa di Gattuso: entro fine mese vuole il reinserimento di Pellegrini in lista

La Lazio e il rebus lista Serie A. Gennaro Gattuso punta al reinserimento di Luca Pellegrini: le ultime

Oltre ai vari problemi legati agli infortuni che condizionano la marcia di avvicinamento alla sfida contro l’Udinese, in casa Lazio tengono banco le esclusioni eccellenti dalle liste ufficiali. Tra i calciatori rimasti fuori figurano infatti Patric e Luca Pellegrini, non inseriti dal club nella rosa consegnata per la Serie A. L’arrivo di Diogo Leite ha lasciato liberi due caselle che difficilmente verranno colmate ingaggiando elementi svincolati, dato che la dirigenza ha la facoltà di reintegrare in qualsiasi momento giocatori già legati contrattualmente alla società capitolina.

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La strategia di Gennaro Gattuso per il reintegro in Serie A

Stando a quanto rivelato nell’edizione odierna dal quotidiano La Repubblica, l’allenatore Gennaro Gattuso avrebbe in mente un piano preciso da sviluppare prima della conclusione del mese. Il tecnico della Lazio punterebbe infatti al reintegro in prima linea di Luca Pellegrini, in attesa di ulteriori valutazioni e sviluppi sul fronte relativo a Patric. Una mossa mirata a rimpinguare le opzioni a disposizione sul campo per gestire al meglio le rotazioni in una stagione particolarmente densa di impegni agonistici.

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La posizione della Lazio e lo scenario di mercato

Nonostante la chiara volontà manifestata dallo staff tecnico, la posizione ufficiale espressa dalla dirigenza della Lazio rimane al momento invariata. Il club continua infatti a considerare l’esterno sinistro formalmente fuori dal progetto tecnico, evidenziando una divergenza di vedute sulle strategie immediate della rosa. Nel frattempo la squadra si concentra unicamente sugli impegni del campo, con l’obiettivo di superare l’emergenza e proseguire il cammino positivo in campionato.