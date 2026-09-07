Serie A, il bilancio delle prime giornate: Capello ha elogiato la linea Orsato

Nuovo metro arbitrale in Serie A targato Daniele Orsato! Arriva la promozione di Fabio Capello: ecco il suo pensiero

Le prime giornate del campionato di Serie A 2026/27 stanno offrendo spunti di profonda riflessione non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche per quanto concerne la gestione disciplinare e arbitrale voluta dal designatore Daniele Orsato. Una linea di indirizzo innovativa che punta decisamente a favorire la fluidità della manovra e a ridurre drasticamente le interruzioni sul rettangolo verde. Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio anch’io sport sulle frequenze di Rai Radio 1, l’ex allenatore Fabio Capello ha espresso totale approvazione per questo nuovo corso, sottolineando come la scelta di lasciar correre il gioco stia producendo un torneo decisamente più continuo, rapido e spettacolare per tutti gli appassionati di calcio.

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Il giudizio di Fabio Capello sul nuovo corso arbitrale e sulla media gol in Serie A

Nel corso del suo intervento radiofonico, l’illustre tecnico ha plaudito senza riserve alla svolta intrapresa dai direttori di gara, esclamando apertamente che era finalmente ora di fischciare di meno per arginare la piaga delle simulazioni e delle proteste reiterate. Secondo l’analisi compiuta da Fabio Capello, la maggiore continuità consentita dalla classe arbitrale guidata da Daniele Orsato permette di assistere a partite nettamente più piacevoli, veloci e aggressive. Un’evidenza tangibile che trova pieno riscontro statistico anche nella straordinaria media di circa tre reti messe a segno a partita in questo avvio di Serie A.

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