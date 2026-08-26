Cataldi, allarme Lazio: nuovi controlli a Barcellona, rischia altri 45 giorni di stop

Danilo Cataldi ancora lontano dal rientro: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista della Lazio non lasciano ben sperare

Arrivano notizie poco incoraggianti dall’infermeria della Lazio per quanto riguarda Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, ancora alle prese con il lungo recupero successivo all’intervento chirurgico effettuato per risolvere i problemi di pubalgia, si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovi accertamenti a Barcellona. Gli esiti non avrebbero fornito le indicazioni sperate e per il giocatore potrebbe profilarsi un ulteriore periodo lontano dal terreno di gioco, stimato in circa 45 giorni.

Una situazione che rappresenta un problema importante per Gennaro Gattuso, che considera Cataldi una risorsa preziosa per esperienza, caratteristiche tecniche e conoscenza dell’ambiente, ma che dall’inizio della stagione non ha ancora potuto utilizzarlo.

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Cataldi, i nuovi controlli a Barcellona preoccupano

Il percorso di recupero di Cataldi continua dunque a essere più complicato del previsto. Il centrocampista si era sottoposto durante l’estate a un intervento chirurgico per provare a risolvere definitivamente la pubalgia che lo aveva condizionato a lungo.

Inizialmente si sperava che il recupero potesse procedere più rapidamente, permettendogli di tornare a disposizione già nella prima fase della stagione. Il decorso, invece, ha richiesto maggiore cautela e i nuovi controlli avrebbero evidenziato la necessità di proseguire ancora con il lavoro di recupero.

Le indicazioni emerse dagli ultimi accertamenti non sarebbero positive. Cataldi rischierebbe infatti di dover restare fermo per altri 45 giorni, con un ulteriore slittamento del rientro in campo.

Cataldi, Gattuso perde una risorsa importante a centrocampo

L’assenza prolungata di Cataldi rischia inevitabilmente di incidere sulle scelte di Gattuso. Il tecnico considera il classe ’94 un elemento importante per la costruzione del gioco e per la gestione dei momenti della partita.

La sua esperienza avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto soprattutto nelle gare più delicate, ma finora l’allenatore non ha avuto la possibilità di inserirlo stabilmente nel proprio progetto tecnico.

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Cataldi Lazio, il rientro slitta ancora

Per la Lazio la parola d’ordine sarà quindi prudenza. La pubalgia è un problema che richiede grande attenzione e il club non vuole correre rischi con un calciatore che dovrà rappresentare una risorsa importante nel corso della stagione.

Se i tempi di recupero venissero confermati, Cataldi potrebbe tornare realmente a disposizione soltanto più avanti, costringendo Gattuso a fare ancora affidamento sulle alternative presenti in rosa.

Il centrocampista continuerà dunque il proprio percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare in campo soltanto quando le condizioni fisiche offriranno garanzie sufficienti.