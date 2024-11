Panchina Roma, svolta in casa giallorossa per il post Juric? Alfredo Pedullà fa chiarezza

Panchina Roma, il giornalista fa il punto della situazione sulla panchina dei giallorossi rilasciando queste considerazioni

Se da un lato della capitale regna la stabilità, con Baroni che ha il pieno controllo della situazione in casa Lazio, in casa Roma invece certamente la questione è totalmente opposta con il club capitolino a caccia del post Juric, esonerato domenica sera dopo la sconfitta con il Bologna. Secondo quanto riporta Pedullà, la situazione è la seguente ossia che risulterebbe esserci una svolta netta riguardo la panchina, visto che Ranieri con il suo agente è in viaggio verso Londra per confrontarsi con i Friedkin per diventare lui l’erede del tecnico croato. Il giornalista spiega che l’allenatore accetterebbe anche 6 mesi di contratto.