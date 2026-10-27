Palmieri nel pre partita: «Biancocelesti compagine di alto livello, con loro servirà cattiveria»

Franco Palmieri, Direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato nel pre partita del match della 9a giornata contro la Lazio di Gattuso

Franco Palmieri, Direttore Sportivo del Sassuolo, ha parlato nel pre partita del match valido per la 9a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio di Gattuso. Le sue parole rilasciate per DAZN:

SALVEZZA – «Sicuramente ci siamo accorti che in queste partite non siamo andati nella maniera migliore, abbiamo avuto episodi sfortunati e c’è da sottolinearlo, ma siamo consapevoli della difficoltà del campionato e della struttura della squadra, siamo quotidianamente attenti alla crescita della squadra e siamo consapevoli che il cammino è tortuoso, l’obiettivo è la salvezza.»

CATTIVERIA – «C’è la consapevolezza di sapere cosa dobbiamo fare, è normale che stiamo facendo un percorso di crescita di un certo tipo e ci vuole tempo, è chiaro che nell’arco del campionato ci sono difficoltà specialmente con le squadre dlelo stesso livello, ci dobbiamo calare di più nella mentalità di affrontare le gare con la giusta cattiveria ma abbiamo giocatori importanti che sapranno fare il bene del club.»

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