Gudmundsson, si attendono aggiornamenti! Domani nuovo controllo per l’attaccante – Lazio News 24

Gudmundsson, si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero dell’islandese: domani sono in programma nuovi controlli per l’attaccante

L’entusiasmo travolgente generato dall’impresa esterna contro la Juventus lascia subito il posto al pragmatismo del campionato. In casa Lazio è già tempo di voltare pagina e concentrare le energie in vista dell’imminente sfida contro il Parma. Se da un lato il tecnico Gennaro Gattuso si prepara a ritrovare pedine fondamentali per le rotazioni, dall’altro l’infermeria continua a riservare apprensione per le condizioni dell’attacco.

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La Lazio recupera tre pedine fondamentali per la preparazione verso la sfida contro il Parma

Le buone notizie per il mister calabrese arrivano dai progressi mostrati dai calciatori attualmente ai box. Nel corso della settimana d’allenamenti, Gattuso potrebbe infatti riassaporare la disponibilità sul campo di Adam Marusic, Nicolò Rovella e Matteo Cancellieri. Tutti e tre gli elementi sembrano aver smaltito i rispettivi acciacchi e sono pronti a reinserirsi regolarmente nei meccanismi del gruppo per offrire soluzioni tattiche preziose in vista dell’impegno di campionato contro gli emiliani.

Il caso Albert Gudmundsson agita la Lazio prima della gara di campionato

Tuttavia, la vera nota dolente che mantiene in ansia lo staff medico riguarda le condizioni di Albert Gudmundsson. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’attaccante islandese sarà sottoposto nella giornata di domani a un nuovo e approfondito ciclo di controlli specialistici alla spalla sinistra per valutare l’evoluzione del quadro clinico. Oltre alla lussazione già nota alla vigilia, gli ultimi accertamenti strumentali hanno purtroppo evidenziato anche l’esistenza di una piccola frattura ossea, un dettaglio non specificato nel primissimo bollettino medico diramato dal club.

Tempi di recupero da decifrare in vista dei prossimi impegni

Saranno soltanto gli esami clinici imminenti a stabilire con esattezza la tabella di marcia e i reali tempi di stop per il talento biancoceleste. Per il club biancoceleste,. perdere un interprete con la qualità di Gudmundsson rappresenterebbe una tegola non da poco per la continuità dei risultati, ma lo staff sanitario intende procedere con la massima cautela per evitare ricadute premature.