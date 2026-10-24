Pellegrini, il rinnovo non è impossibile! Gattuso lo aspetta, ma a gennaio si decide il futuro

Luca Pellegrini è tornato a disposizione della Lazio dopo il reintegro nella lista Serie A. Il terzino spera di trovare spazio contro il Parma, mentre resta aperta la questione contrattuale

Il futuro di Luca Pellegrini torna al centro dell’attenzione in casa Lazio. Dopo circa un mese e mezzo trascorso fuori dalla lista per la Serie A, il terzino classe ’99 è stato reintegrato e adesso aspetta l’occasione per tornare protagonista sul terreno di gioco.

La situazione di Luca Pellegrini è cambiata nelle ultime settimane. Dopo l’esclusione dalla lista per il campionato, la società capitolina ha deciso di reintegrare il giocatore, restituendo a Gattuso un’alternativa sulla corsia sinistra. Adesso l’obiettivo di Pellegrini è ritrovare il campo e conquistare minuti importanti. La gara contro il Parma potrebbe rappresentare l’occasione per il suo ritorno in campionato, anche se la decisione definitiva sull’impiego spetterà naturalmente a Gattuso.

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Il contratto in scadenza e l’opzione per il rinnovo

Il ritorno nella lista della Serie A non ha risolto tutte le questioni relative al futuro del difensore. Pellegrini ha infatti un contratto in scadenza nel giugno del 2027, una situazione destinata a diventare particolarmente rilevante nei prossimi mesi.

La Lazio dispone di un’opzione per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione. L’eventuale esercizio della clausola rappresenterebbe una strada per proseguire il rapporto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su una decisione definitiva della società. Molto dipenderà dalle valutazioni della dirigenza e dallo spazio che il giocatore riuscirà a conquistarsi da qui alla prossima sessione di mercato.

Pellegrini: gennaio può diventare decisivo, permanenza o addio?

Il mese di gennaio 2027 potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per il futuro di Luca Pellegrini. La riapertura del calciomercato consentirà alla società biancoceleste di valutare eventuali opportunità, sia in entrata sia in uscita. Il reintegro potrebbe inoltre permettere al terzino di ritrovare continuità e visibilità, elementi importanti anche nell’eventualità di una futura operazione di mercato. L’ipotesi di una separazione resta infatti tra gli scenari discussi nelle ultime settimane.

La società guidata da Claudio Lotito dovrà quindi valutare se puntare ancora sul giocatore oppure prendere in considerazione soluzioni differenti, tenendo conto anche della situazione contrattuale.

Nel frattempo, Gattuso può contare su un’alternativa in più per affrontare gli impegni della stagione. Per Pellegrini, invece, comincia una fase particolarmente delicata: riconquistare spazio nella Lazio e provare a trasformare il reintegro in una vera ripartenza.