Frattesi nel pre partita: «Bello ricevere i cori dei tifosi, mi ripaga della scelta che ho fatto. Sassuolo rimane nel mio cuore»

Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 9a giornata contro il Sassuolo di Aquilani

Dvaide Frattesi, mezzala della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 9a giornata di Serie A 2026-2027 contro Sassuolo di Aquilani. Le sue parole rilasciate per DAZN:

SASSUOLO – «E’ sempre bello perché per una giornata sembra di rivivere i tempi di Sassuolo, è sempre bello anche perché lo staff e anche i magazzinieri mi fa piacere rivederli perché hanno fatto parte di un percorso bellissimo, bello riassaporare vecchie emozioni».

CORI DEI TIFOSI – «I cori su di me? E’ bello perché vuol dire che stai dando qualcosa, soprattutto a livello caratteriale, quindi non fa latro che ripagarmi della scelta che ho fatto, i tifosi sono fantastici, e se loro in casa non ci sono me li godo in trasferta, perché oggi sembra di stare in casa».

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