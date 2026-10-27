Sassuolo Lazio LIVE 0-0: inizia il match – Lazio News 24

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Sassuolo Lazio LIVE 0-0: inizia il match

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Published 2 minuti fa il 27 Ottobre 2026
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Dc Roma 24/10/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Parma / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Kenneth Taylor

Sassuolo Lazio: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!

Il Sassuolo e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 18:30 presso il Mapei Stadium sotto la direzione del signor Luca Zufferli della sezione di Udinese. La squadra allenata dal tecnico Alberto Aquilani affronta quella di Gennaro Gattuso per la sfida valida per la 9a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA SASSUOLO LAZIO 0-0

18:31 comincia Sassuolo-Lazio

Al via il match al Mapei Stadium

TABELLINO SASSUOLO LAZIO 0-0

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta Car, Doig; Thorsverdt, Lipani, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satalino, Muric, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adzic, Matic, Van Der Brempt, Idzes, Dominguez, Obrador, Sulemana, Pierini. Allenatore: Alberto Aquilani

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Dele-Bashiru, Pinamonti, Cancellieri, Pedraza, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Bordon, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gennaro Gattuso

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine

1° ASSISTENTE: Vittorio Di Gioia della sezione di Nola

2° ASSISTENTE: Thomas Miniutti della sezione di Maniago

QUARTO UOMO: Paride Tremolada della sezione di Monza

VAR: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

AVAR: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

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