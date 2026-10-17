Ternana Lazio Women, sconfitta in trasferta per le biancocelesti: Strode decide la sfida – Lazio News 24

Ternana Lazio Women, sconfitta di misura per la formazione di Grassadonia! Strode ha regalato la vittoria alla squadra di Marco Defendi

Nel quadro del terzo turno della Serie A Women Athora, la Ternana Women mette a segno un successo fondamentale superando per 1-0 la Lazio Women nello scenario dello Stadio “Moreno Gubbiotti” di Narni. Sotto la direzione dell’arbitro Matteo Cavacini della sezione di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Domenico Colonna e Nicola Giancristofaro, con Ferdinando Carluccio nelle vesti di quarto ufficiale ed Gabriele Elisino come operatore FVS, la compagine umbra ha conquistato tre punti pesantissimi grazie a una prestazione di carattere.

Ternana Lazio Women: la zampata decisiva di Strode decide il match

La sfida, equilibrata e combattuta fin dalle prime battute, si è sbloccata nelle prime fasi della ripresa. Al 50′, l’attaccante statunitense Strode ha trovato il varco giusto tra le maglie della difesa capitolina per trafiggere l’estremo difensore biancoceleste Cetinja, firmando il gol che ha spaccato l’incontro e regalato la vittoria alle padrone di casa.

L’undici allenato da Marino Defendi ha dimostrato grande solidità difensiva, difendendo con il coltello tra i denti il vantaggio fino al triplice fischio finale.

Le scelte tattiche per Ternana-Lazio Women: i dettagli delle formazioni

Mister Marino Defendi ha schierato la sua Ternana Women con un 4-3-1-2 guidato tra i pali da Ciccioli. La linea difensiva ha visto protagonisti Martins (sostituita all’81’ da Yang), Pacioni, Massimino e Toniolo. A centrocampo hanno agito Pastrenge (avvicendata al 67′ da Testa), Breitner (spazio all’81’ per Labate) e Petrara, con Regazzoli (fuori al 72′ per Ciccotti) a supporto del tandem d’attacco composto da Ventriglia e dalla match-winner Strode (rilevata al 72′ da Gomes). A disposizione: Steen, Peruzzo, Lazaro, Quazzico e Cecchini.

Sull’altro fronte, la Lazio Women guidata da Gianluca Grassadonia si è presentata sul rettangolo di gioco con un 4-4-2. In porta Cetinja, protetta dai difensori Consolini (sostituita al 60′ da Longobardi), Connolly, Zannini (uscita al 78′ per Holmstrom) e Zanoli. In mezzo al campo sono scese dal primo minuto Castiello (sostituita al 72′ da Sciabica), Roddar (fuori al 72′ per Martin), Goldoni e Monnecchi, mentre il reparto avanzato è stato affidato alla coppia Le Mouel (rilevata al 60′ da Ngueleu) e Visentin. In panchina: Mukasa, Freeman e Masu.