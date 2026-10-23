Rinnovo Floriani: giorni caldi in casa Lazio! La firma arriva la prossima settimana

Rinnovo Floriani, la Lazio accelera! C’è la data, firma attesa la prossima settimana. Le ultime novità

Un percorso di crescita straordinario e ricco di tappe importanti sta per regalare la fumata bianca definitiva tra la società capitolina e uno dei suoi prospetti più interessanti! La Lazio è pronta a celebrare il rinnovo contrattuale del giovane esterno, autentico orgoglio del vivaio biancoceleste: Floriani Mussolini.

L’accordo di massima, trovato già nei primi giorni del mese di ottobre, riceverà l’ufficialità nel corso della prossima settimana, quando i dirigenti del club e gli agenti del Gruppo Pastorello si siederanno attorno a un tavolo per ratificare l’intesa e definire gli ultimi dettagli burocratici, rivela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sul Flaminio e gli infortunati! La replica di Bisignani a Lotito

Le tappe della carriera e il percorso di crescita di Floriani Mussolini prima dell’esordio alla Lazio

Prima di conquistare la fiducia della dirigenza e ritagliarsi uno spazio da protagonista in prima squadra, il giovane laterale ha vissuto un lungo e intenso percorso formativo. I suoi primi passi nel mondo del calcio risalgono all’esperienza con la Spes Artiglio, prima del successivo passaggio alla Roma Academi.

Nel 2016 l’approdo nel settore giovanile della Lazio a Formello ha segnato la svolta decisiva, culminata con l’uscita dalla Primavera e l’inizio delle importanti esperienze in prestito per accumulare minutaggio e maturità. Dalla gavetta in Serie C con il Pescara fino al campionato cadetto vissuto indossando la maglia della Juve Stabia, passando per il successivo banco di prova nella massima serie con la Cremonese.

🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il ritorno in maglia biancoceleste e i dettagli del rinnovo di Floriani Mussolini

Dopo l’avventura vissuta con i grigiorossi lombardi, il laterale difensivo ha fatto ufficialmente ritorno alla base nell’estate del 2025 grazie all’esercizio del controriscatto da parte del club. Adesso, forte del rendimento mostrato sul rettangolo verde, il ragazzo è pronto a legarsi a lungo termine alla Lazio!

La nuova scadenza del contratto passerà dall’originario 2028 fino al 2030, garantendo altre 4 stagioni in biancoceleste. L’intesa prevede inoltre un importante adeguamento economico, con l’ingaggio che quadruplicherà rispetto ai circa 150mila euro percepiti attualmente, suggellando la piena fiducia della società nelle doti del talento!