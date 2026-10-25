Lazio Como Women, pareggio a reti bianche al “Fersini”! Il resoconto del match – Lazio News 24

Lazio Como Women, pareggio a reti bianche allo stadio “Mirko Fersini” nella quarta giornata del campionato di Serie A femminile. Il resoconto del match

Un match bloccato, intenso e tattico decide la sfida della domenica a Formello. Nella quarta giornata della Serie A Women Athora, andata in scena domenica 25 ottobre 2026 alle ore 12:30, Lazio e Como Women si sono divise la posta in palio chiudendo sullo 0-0 al termine dei novanta minuti. Sul prato dello stadio Mirko Fersini, le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, specchiandosi dal punto di vista tattico ma senza riuscire a trovare la zampata vincente per sbloccare l’equilibrio.

Lazio e Como Women si annullano a Formello

Entrambi gli allenatori hanno deciso di schierare le proprie squadre con un identico 3-5-2, dando vita a un duello serrato a centrocampo. La formazione di Gianluca Grassadonia ha provato a sfruttare le corsie esterne e la fisicità del duo d’attacco, mentre la squadra di Paolo Tramezzani ha risposto colpo su colpo con un’organizzazione difensiva impeccabile. Tra le fila biancocelesti, la retroguardia guidata da Connolly, Zannini e Consolini ha concesso pochissimi spazi, blindando la porta difesa da Mukasa. Sul fronte opposto, il portiere delle lariane Gilardi è rimasta attenta e reattiva, guidando con autorità le compagne di reparto Marcussen, Howard e Cecotti.

Le mosse dei tecnici e i cambi per sbloccare il match

La partita ha vissuto una fiammata di sostituzioni nella ripresa, con i due allenatori intenzionati a rompere l’equilibrio. Grassadonia ha effettuato un triplo cambio ravvicinato al 63′, inserendo Goldoni, Le Mouel e Camacho al posto di Castiello, Sciabica e Ngueleu, cercando di dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. Poco dopo è stato il turno di Holmstrom per Consolini. Dall’altra parte, Tramezzani aveva già inserito Bernardi per Chidiac a inizio secondo tempo, completando poi le rotazioni nel finale con gli ingressi di Ronan e Vigilucci per blindare un punto prezioso in trasferta.

Tensione e cartellini nel finale ad alta intensità tra Lazio e Como Women

L’importanza dei tre punti in palio si è fatta sentire soprattutto nel secondo tempo, quando l’arbitro Andrea Giordani della sezione di Aprilia è dovuto intervenire più volte per placare gli animi. Il match ha registrato ben cinque ammonizioni complessive: per le padrone di casa hanno visto il cartellino giallo Sciabica, Castiello, la punta Visentin nei minuti di recupero e persino lo stesso tecnico Grassadonia dalla panchina. Per il club lombardo l’unica sanzionata è stata la difensore Marcussen. Nonostante i 4 minuti di recupero concessi nella ripresa, il muro delle due difese ha retto fino al triplice fischio finale.