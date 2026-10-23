Lazio Primavera, beffa atroce contro l’Atalanta! Bordon illude i biancocelesti, Ciapini gela Punzi al 93′

Lazio Primavera, sfuma nei minuti di recupero una vittoria che sembrava ormai conquistata: i ragazzi di Francesco Punzi pareggiano 2-2 contro l’Atalanta

Una vittoria sfumata proprio sul più bello per la Lazio Primavera, che torna dalla trasferta contro l’Atalanta con un pareggio per 2-2 e parecchio rammarico. Allo Stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, la formazione allenata da Francesco Punzi accarezza a lungo la possibilità di conquistare tre punti preziosi, ma deve arrendersi alla rete realizzata al 93′ da Ciapini.

La partita, valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1 2026/2027, regala emozioni e continui ribaltamenti di fronte. I biancocelesti passano immediatamente in vantaggio con Gatto, subiscono il pareggio bergamasco prima dell’intervallo e tornano avanti nella ripresa grazie a Bordon. Quando il successo sembra ormai acquisito, però, arriva la doccia fredda firmata dall’attaccante nerazzurro.

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Partenza fulminea con Gatto: poi l’Atalanta trova il pareggio

L’avvio della Lazio Primavera è praticamente perfetto. Trascorre appena un minuto dal fischio iniziale quando Landi approfitta di un errore della retroguardia avversaria e prova la conclusione verso la porta difesa da Bugli. Il portiere nerazzurro riesce a respingere, ma sulla ribattuta si avventa Gatto, che deposita il pallone in rete e firma l’immediato 0-1.

La reazione della formazione allenata da Giovanni Bosi non tarda ad arrivare. L’Atalanta Primavera aumenta progressivamente la propria pressione offensiva, cercando di recuperare lo svantaggio attraverso una maggiore presenza nella metà campo biancoceleste.

Al 20′ Percassi prova a rendersi pericoloso, trovando però l’opposizione della difesa laziale. Due minuti più tardi è Fugazzola a sfiorare il pareggio con una conclusione di sinistro dal limite dell’area che si stampa sulla traversa.

Il gol dell’1-1 arriva al 34′ con una dinamica particolarmente sfortunata per gli ospiti: un traversone dello stesso Fugazzola viene infatti deviato nella propria porta da Gatto, protagonista dunque sia del vantaggio biancoceleste sia dell’autorete che ristabilisce la parità.

Bordon riporta avanti i biancocelesti nella ripresa

Il secondo tempo riparte con un’Atalanta particolarmente aggressiva, intenzionata a sfruttare il fattore campo per completare la rimonta. La Lazio Primavera, tuttavia, non rinuncia a cercare il secondo gol e dimostra di poter mettere in difficoltà la retroguardia bergamasca. Al 56′ Bordon va vicino al nuovo vantaggio con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Gatto, senza riuscire a trovare la rete.

L’episodio decisivo sembra arrivare al 74′. Eone conclude dall’interno dell’area, trovando una respinta della difesa nerazzurra. Sulla seconda conclusione si fa trovare pronto Bordon, che spedisce il pallone in porta e realizza il gol dell’1-2.

Lazio Primavera, Ciapini rovina la festa al 93′: sfumano i tre punti

La Lazio Primavera si avvicina così agli ultimi minuti con la possibilità concreta di portare a casa un successo importante. I biancocelesti cercano di difendere il vantaggio, ma l’Atalanta continua a crederci fino all’ultimo pallone.

Al 93′ arriva l’episodio che cambia definitivamente il risultato. Ciapini, subentrato nel corso della ripresa, trova lo spazio per concludere dall’interno dell’area e batte la difesa laziale, realizzando il definitivo 2-2. Per la formazione di Giovanni Bosi è un pareggio conquistato in extremis, mentre per i ragazzi di Francesco Punzi resta l’amarezza di aver visto svanire una vittoria a pochi istanti dal termine.

Il risultato lascia soprattutto un rimpianto alla Lazio Primavera, che era riuscita a portarsi due volte in vantaggio sul campo dei bergamaschi. I biancocelesti dovranno adesso ripartire dagli aspetti positivi della prestazione, lavorando sulla gestione dei momenti conclusivi delle partite per evitare che episodi simili possano costare altri punti preziosi nel prosieguo del campionato.