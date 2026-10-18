Juventus Lazio, Sutalo verso una maglia da titolare! Il croato affiancherà Provstgaard – Lazio News 24

Juventus Lazio, novità di formazione in difesa per la sfida in programma all’Allianz Stadium: infatti Sutalo si candida per una maglia da titolare al fianco di Provstgaard

Il campionato di Serie A si prepara a vivere una delle sue serate più calde e attese. Questa sera, alle ore 20:45, i riflettori del calcio italiano si accenderanno sull’Allianz Stadium di Torino per la super sfida tra Juventus e Lazio, valevole per la 7a giornata di Serie A. Una partita che promette scintille, spettacolo e che mette in palio punti pesantissimi per l’altissima classifica.

La squadra biancoceleste arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle e con una missione chiarissima: conquistare l’intera posta in palio per difendere e blindare il primato in classifica, attualmente condiviso in coabitazione con l’Inter.

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Gattuso si affida alla formazione tipo per blindare la vetta

Per sbancare Torino, il tecnico dei capitolini Gennaro Gattuso è intenzionato ad affidarsi al blocco di giocatori che ha garantito lo straordinario avvio di stagione della squadra. Non ci sarà un ampio turnover, bensì la conferma di un gruppo solido e collaudato che fin qui ha fatto benissimo. L’allenatore calabrese vuole dare continuità di prestazione e di risultati, mantenendo intatti i meccanismi tattici e l’identità che stanno portando la sua squadra a guardare tutti dall’alto verso il basso.

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Sutalo torna titolare al fianco di Provstgaard

L’unica, ma fondamentale, novità nell’undici di partenza riguarderà la linea arretrata. Al centro della retroguardia si registrerà infatti il ritorno dal primo minuto di Josip Sutalo. Il centrale croato riprenderà le redini del reparto difensivo, posizionandosi al fianco del giovane talento Oliver Provstgaard. Questa mossa strategica vedrà l’esclusione iniziale di Danilho Doekhi, che si siederà in panchina pronto a subentrare a gara in corso. Gattuso punta forte sulla fisicità e sull’esperienza internazionale del difensore croato per arginare il potenziale offensivo dei padroni di casa.

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