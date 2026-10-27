Settore Giovanile Lazio, U14 travolgente. Lombardi torna a vincere. Primavera beffata nel finale

Settore Giovanile Lazio, nessuna sconfitta per le giovani aquile nel fine settimana: l’Under 18 batte il Sassuolo, l’Under 14 segna undici gol. Pareggio per l’U20

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile della Lazio, che continua a raccogliere risultati incoraggianti nei diversi campionati. Le formazioni biancocelesti chiudono gli impegni del 23-25 ottobre senza sconfitte, mettendo insieme tre vittorie e quattro pareggi, considerando anche la Primavera.

A distinguersi sono soprattutto l’Under 18 di Cristiano Lombardi, tornata al successo contro il Sassuolo, e le due formazioni Under 14, protagoniste di prestazioni convincenti. Qualche rimpianto, invece, per la Primavera di Francesco Punzi, raggiunta dall’Atalanta nei minuti di recupero.

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Mennea rilancia l’Under 18. L’Under 17 allunga la serie positiva

Torna a sorridere l’Under 18 di Cristiano Lombardi, che supera il Sassuolo per 1-0 e conquista tre punti importanti nella corsa alla zona playoff. A decidere l’incontro è Carmine Lukas Mennea, entrato nella ripresa e autore del gol decisivo al 32′ del secondo tempo. Un successo significativo per i biancocelesti, capaci di reagire dopo la sconfitta nel derby e di rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

L’Under 17 di Alessio Fazi, invece, torna dalla trasferta di Catanzaro con un pareggio per 1-1. Le giovani aquile passano in vantaggio grazie a Flavio Mistretta, ma vengono raggiunte dalla rete di De Lucia. La formazione classe 2010 conquista comunque il quarto risultato utile consecutivo, confermando una buona continuità di rendimento.

Doppio 1-1 con il Frosinone: l’Under 16 difende l’imbattibilità

Pareggi anche per le formazioni Under 15 e Under 16, entrambe impegnate contro il Frosinone. L’Under 16 di Simone Rughetti riesce a recuperare lo svantaggio nel finale grazie alla rete di Samuel Valence Caputo, che firma l’1-1 al 43′ della ripresa. I biancocelesti conservano così l’imbattibilità dopo sette giornate, con un bilancio di quattro vittorie e tre pareggi.

Qualche occasione sprecata di troppo, invece, per l’Under 15 di Valerio Gualdaroni. La Lazio sblocca il risultato con Davide Vinci, ma non riesce a concretizzare le successive opportunità offensive. Il Frosinone ne approfitta trovando il pareggio con Leva, costringendo le giovani aquile a dividere la posta in palio.

Under 14 da urlo: undici reti all’Ascoli e primato consolidato

Numeri impressionanti per l’Under 14 Pro di Matteo Grassi, che conquista la seconda vittoria consecutiva travolgendo l’Ascoli con un netto 11-1. A trascinare i biancocelesti è Bacchiocchi, protagonista con una tripletta. Completano il tabellino le doppiette di Rossi N. e Umbrello, oltre ai gol di Damiani, Serra, Palma e Mastronardi.

Prosegue senza ostacoli anche il cammino dell’Under 14 Regionali Eccellenza di Igor Spiridigliozzi. La Lazio espugna il campo della Vigor Perconti per 2-0 grazie alle reti di Emanuele Bruno e Michelangelo Bacchiocchi. Per i biancocelesti arriva la sesta vittoria in altrettante giornate, un percorso perfetto che permette alla formazione capitolina di mantenere il comando della classifica.

Primavera raggiunta al 93′: Gatto e Bordon non bastano contro l’Atalanta

Il fine settimana era cominciato venerdì 23 ottobre con il pareggio della Lazio Primavera di Francesco Punzi sul campo dell’Atalanta. Una partita terminata 2-2, nella quale i biancocelesti hanno accarezzato a lungo la possibilità di conquistare l’intera posta in palio.

La sfida si apre con il vantaggio immediato di Gatto, a segno dopo appena un minuto. Lo stesso giocatore, però, è protagonista dello sfortunato autogol che permette ai bergamaschi di ristabilire la parità al 34′.

Nella ripresa la Lazio torna avanti grazie a Bordon, che al 74′ realizza il gol del momentaneo 2-1. Quando la vittoria sembra ormai vicina, arriva la beffa: al 93′ Ciapini trova la rete del definitivo 2-2, negando alla squadra di Punzi un successo prezioso.

Il bilancio generale resta comunque positivo per il vivaio capitolino. Tra vittorie, serie di imbattibilità e prestazioni convincenti, il settore giovanile della Lazio continua a offrire segnali incoraggianti, con le formazioni Under 14 particolarmente brillanti in questo avvio di stagione.