Piemonte torna sull’addio alla Lazio e racconta il passaggio alla Roma: «Complicato cambiare squadra ogni anno!»

Martina Piemonte, l’ex attaccante della Lazio Women racconta le difficoltà incontrate dopo il trasferimento alla Roma e svela i suoi obiettivi per la nuova avventura

Il passaggio dalla Lazio Women alla Roma ha rappresentato uno dei trasferimenti più significativi dell’estate nel panorama del calcio femminile. Protagonista dell’operazione è stata Martina Piemonte, attaccante che ha lasciato i colori biancocelesti per intraprendere una nuova esperienza professionale sull’altra sponda del Tevere.

Nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, la calciatrice è tornata sulla decisione di cambiare squadra, raccontando le difficoltà iniziali e il percorso di inserimento nella nuova realtà. Non sono mancati riferimenti agli obiettivi personali e al contributo che intende offrire alla formazione giallorossa.

Piemonte dall’addio alla Lazio Women alla nuova avventura con la Roma

Dopo l’esperienza vissuta con la maglia della Lazio, Martina Piemonte ha scelto di proseguire la propria carriera nella Capitale, ma indossando i colori della Roma. Un cambiamento importante per l’attaccante, chiamata ad ambientarsi in un nuovo gruppo e ad assimilare le dinamiche della formazione giallorossa.

La stessa giocatrice ha ammesso come i frequenti cambiamenti di squadra abbiano rappresentato una difficoltà nel corso della sua carriera. «Per me non è sempre facile cambiare ogni anno squadra e sicuramente all’inizio è stato un po’ tosto, ma oggi, con compagne che conosco da tempo e che mi stanno aiutando tanto, stiamo diventando squadra anche in campo».

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Gli obiettivi personali e il contributo che vuole offrire alla Roma

Durante l’intervista Piemonte ha parlato anche delle proprie ambizioni, soffermandosi sull’importanza dell’esperienza accumulata negli anni.

«Quello che chiedo a Martina oggi è di mettere in campo tutto quello che ha imparato in questi anni. Con l’aiuto di compagne come Giuliano, Bergamaschi, Greggi sarà tutto più facile. E spero di poter mettere sempre di più al servizio della Roma l’esperienza che ho acquisito in questi anni».

Un messaggio che evidenzia la volontà della giocatrice di assumersi nuove responsabilità. Il riferimento a Giuliano, Bergamaschi e Greggi sottolinea inoltre l’importanza del gruppo nel suo percorso di crescita all’interno della formazione giallorossa.

Per Martina Piemonte, il trasferimento alla Roma rappresenta dunque una nuova tappa di una carriera caratterizzata da esperienze differenti. L’attaccante ha lasciato la Lazio Women durante l’ultima sessione estiva di mercato, scegliendo di affrontare una sfida professionale diversa senza abbandonare la Capitale.