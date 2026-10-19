Settore giovanile Lazio, weekend da incorniciare per le giovani aquile! Cinque vittorie su sei partite

Settore giovanile Lazio, fine settimana quasi perfetto per le giovani leve dei biancocelesti. Arriva una sola sconfitta per aquile nel weekend

Il settore giovanile della Lazio continua a regalare soddisfazioni. Nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 ottobre, le formazioni biancocelesti hanno conquistato cinque vittorie in sei incontri, sfiorando un percorso netto. Un bilancio estremamente positivo, impreziosito da prestazioni convincenti e risultati importanti per le rispettive classifiche. L’unica nota negativa arriva dall’Under 15, costretta a incassare la prima sconfitta stagionale.

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Tris dell’Under 18 al Frosinone: adesso arriva il derby con la Roma

Torna a sorridere l’Under 18 allenata da Cristiano Lombardi, protagonista di una convincente vittoria esterna contro il Frosinone. I biancocelesti si impongono per 3-0 grazie alla rete iniziale di Ansideri e alla doppietta di La Corte, decisivo nella ripresa.

Un successo che permette alle giovani aquile di ritrovare entusiasmo in vista di un appuntamento particolarmente sentito. Mercoledì, alle ore 15, la Lazio affronterà infatti la Roma al Salaria Sport Village nel recupero della sesta giornata. Un derby che rappresenterà un banco di prova significativo per la formazione capitolina.

Under 17 e Under 16 non sbagliano: due vittorie senza subire gol

Prosegue il buon momento dell’Under 17 guidata da Alessio Fazi. Contro il Palermo arriva un netto 3-0, firmato da Tacchi, Sulaj e Miarelli. Si tratta del terzo risultato utile consecutivo per i biancocelesti, reduci da due vittorie e un pareggio, che consolidano così la terza posizione in classifica.

Continua a convincere anche l’Under 16 di Simone Rughetti, ancora imbattuta dopo sei giornate. Al centro sportivo La Borghesiana, la Lazio supera il Benevento per 3-0 grazie alle reti di Bacchi, Pellegrino e Morresi, quest’ultimo a segno su calcio di rigore. Il bilancio stagionale parla di quattro vittorie e due pareggi, numeri che consentono alle aquile classe 2011 di mantenere il terzo posto e confermare l’ottimo avvio di campionato.

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Primo passo falso per l’Under 15: il Benevento ribalta tutto

L’unica delusione del fine settimana riguarda l’Under 15 allenata da Valerio Gualdaroni. Dopo quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, arriva la prima battuta d’arresto stagionale. La Lazio passa inizialmente in vantaggio con Spoletini, ma il Benevento riesce a ribaltare il risultato grazie alle marcature di Giannattasio e Pinto, imponendosi per 2-1.

Una sconfitta che costa ai biancocelesti il primato in classifica, con la squadra che scivola al secondo posto. L’obiettivo sarà reagire immediatamente per non perdere terreno nella corsa alle posizioni più alte.

Settore giovanile Lazio, partenza travolgente per l’Under 14 Pro e primato confermato nei Regionali

Esordio vincente per l’Under 14 Pro di Matteo Grassi, che inaugura il proprio campionato con un successo per 5-1 contro il Benevento. Al Green Club vanno a segno Rossi N., Bacchiocchi, Greco, Totaro e Palma, mentre De Angelis realizza l’unica rete degli ospiti.

Ancora più impressionante il percorso dell’Under 14 Regionali Eccellenza allenata da Igor Spiridigliozzi. La formazione biancoceleste conquista la quinta vittoria in altrettante giornate, travolgendo il Fiumicino per 6-0. Grande protagonista Vollaro, autore di una tripletta, mentre completano il tabellino De Francesco, Giuffrida e Finocchi. La Lazio conferma così il primo posto solitario, mantenendo un percorso perfetto.

Il bilancio complessivo del weekend è di 23 gol segnati e appena 3 subiti. Numeri che testimoniano l’ottimo rendimento delle formazioni giovanili biancocelesti, capaci di raccogliere risultati importanti in diverse categorie.