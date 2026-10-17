Lazio Inter Primavera, orgoglio biancoceleste! I ragazzi di Punzi fermano i nerazzurri sul 2-2

Cuore e carattere: la Lazio Primavera blocca l’Inter sul 2-2, il resoconto dettagliato della gara odierna

Emozioni forti e colpi di scena a ripetizione hanno caratterizzato la sfida valida per la 7a giornata del campionato Primavera 1, andata in scena sabato 17 ottobre alle ore 13:00 sul rettangolo verde del campo “Francesca Gianni” di Roma. La Lazio U20 guidata in panchina da Francesco Punzi è riuscita a rimontare un doppio svantaggio iniziale contro l’Inter U20 allenata da Emiliano Bigica, bloccando i nerazzurri sul definitivo 2-2 al termine di novanta minuti intensi e ricchi di ribaltamenti di fronte.

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L’avvio choc e la reazione della Lazio U20 nel primo tempo contro l’Inter U20

L’incontro si è acceso immediatamente grazie a un approccio fulmineo della formazione ospite, capace di indirizzare la contesa nei primissimi minuti di gioco. Come evidenziato dalle distinte ufficiali del match, l’Inter U20 ha sbloccato il punteggio al minuto 2‘ con la rete di Rocca, trovando poi il raddoppio al minuto 20‘ grazie a La Torre.

Sotto di due gol e con l’episodio del calcio di rigore fallito da Pernaselci per la Lazio U20 al minuto 10‘, la partita sembrava mettersi in salita. La reazione dei padroni di casa non si è però fatta attendere: al minuto 22′ Gatto ha accorciato le distanze, mentre al minuto 34‘ ci ha pensato Eone a firmare il meritatissimo pareggio che ha chiuso la prima frazione di gioco sul punteggio di 2-2.

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La ripresa e i cambi tattici nella sfida del Campionato Primavera 1 tra Lazio U20 e Inter U20

Il secondo tempo ha visto i due tecnici tentare di spezzare l’equilibrio attraverso una serie di sostituzioni dalla panchina, pur senza riuscire a trovare il gol da tre punti. Mister Francesco Punzi ha inserito forze fresche come Bagordo, Milillo, Montano e Riggi, mentre Emiliano Bigica ha risposto mandando in campo Peletti, Vukaj, Moressa, D’Agostino e Lissi.

Nonostante i tentativi e il lavoro prezioso dei direttori di gara guidati dal signor Cataldo Zito della sezione di Rossano, il risultato non è più cambiato fino al triplice fischio, sancendo un pareggio che premia il carattere dei giovani biancocelesti e muove la classifica di entrambe le compagini nel torneo giovanile.