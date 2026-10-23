Hutchinson Lazio, ritorno di fiamma! Si osserva il talento per il colpo a parametro zero

Hutchinson Lazio, torna di moda il nome del giovane classe 2008 del Leicester! Si libererà a parametro zero nel mese di giugno

Mentre il rettangolo verde del campo richiede massima concentrazione per i prossimi impegni ufficiali, le strategie societarie dei biancocelesti guardano già al futuro per rinforzare la rosa con prospetti di altissimo livello. Come svelato da Il Corriere dello Sport, la Lazio sta monitorando con grande attenzione la situazione legata al centravanti classe 2008 in forza agli inglesi del Leicester: Lorenz Hutchinson.

Il contratto in scadenza e l’addio inevitabile di Lorenz Hutchinson dal Leicester

Il giovane attaccante era già stato accostato con insistenza alla compagine biancoceleste nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma l’interesse si è fatto ancora più concreto ora. Il ragazzo si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno, dal momento che la società inglese da ormai per scontato il suo addio a fine contratto.

Una ghiotta opportunità di mercato che la dirigenza della Lazio intende sfruttare per bruciare i tempi e regalare un rinforzo di prospettiva al proprio settore tecnico, programmando il colpo a costo zero per la prossima estate.

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Il rendimento stagionale e l’esordio in prima squadra per Lorenz Hutchinson

Nonostante la giovane età, il percorso di crescita del centravanti sta procedendo a ritmi serrati e con risposte estremamente positive sul campo. Nel corso di questa stagione, il talento classe 2008 sta collezionando presenze e minuti preziosi con la selezione Under 21 del Leicester, mettendo a referto 2 reti complessive in 10 apparizioni tra campionato e coppe nazionali giovanili.

A testimonianza delle sue enormi qualità tecniche, a settembre è arrivata anche la grande emozione dell’esordio ufficiale con la prima squadra inglese, attirando definitivamente le attenzioni dei principali osservatori del continente.

Il possibile doppio ruolo tra Primavera e prima squadra alla Lazio

L’eventuale sbarco del giovane centravanti nella Capitale verrebbe gestito dallo staff tecnico attraverso un percorso di graduale inserimento nei meccanismi della squadra. Nelle idee della società e degli addetti ai lavori, Lorenz Hutchinson arriverebbe alla Lazio per offrire il proprio contributo sia in Primavera, che in prima squadra, permettendogli di accumulare esperienza e di abituarsi gradualmente ai ritmi del campionato italiano senza bruciare le tappe del suo sviluppo atletico e professionale.