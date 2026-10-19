Lazio capolista, l’elogio di Malagò a Gattuso: «Complimenti è dire poco, riscatto meritato» – Lazio News 24

Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha elogiato la Lazio protagonista di un inizio di stagione avvincente con un inatteso primo posto in classifica

A margine della prestigiosa cerimonia di consegna dei premi Scopigno e Pulici svoltasi a Roma, il commissario della FIGC Giovanni Malagò si è espresso sul momento d’oro vissuto dalla Serie A, commentando le ultime prestazioni europee e l’andamento del campionato. Lo riferisce l‘Ansa. Tra i temi centrali affrontati dal dirigente spicca la marcia trionfale della Lazio, attuale leader della classifica sotto la guida di Gennaro Gattuso.

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Gli elogi di Malagò a Gattuso per il rendimento della Lazio

Il punto d’eccellenza di questo avvio di stagione è senza dubbio la continuità mostrata dalla formazione biancoceleste, capace di prendersi la vetta con forza e determinazione:

«Complimenti è dire poco. Si sta togliendo belle soddisfazioni dopo la parentesi non felice in Nazionale per via della mancata qualificazione».

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La rinascita della Lazio tra riscatto e continuità ad alti livelli

Le parole del commissario FIGC sottolineano il valore del lavoro svolto dal tecnico biancoceleste, capace di trasformare la delusione azzurra in un’energia positiva travolgente per l’ambiente capitolino. La Lazio sta dimostrando una maturità tattica e una solidità mentale che la proiettano con pieno merito tra le candidate principali al titolo, regalando entusiasmo a una piazza rimasta a lungo in attesa di un segnale di svolta.