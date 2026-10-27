Gattuso nel pre partita: «Orgolioso dei tifosi che vengono in trasferta. Dobbiamo correre con veemenza e aiutarci in campo tra di noi»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 9a giornata contro il Sassuolo di Aquilani

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 9a giornata di Serie A 2026-2027 contro Sassuolo di Aquilani. Le sue parole rilasciate per DAZN:

TIFOSI – «Per noi i tifosi in trasferta sono un motivo di orgoglio, normale che ci dobbiamo far trovare pronti perché il Sassuolo gioca molto bene, hanno sistematicamente tanti giocatori offensivi e giocano in verticale, possono farci male, Ringraziamo i tifosi per essere qui di martedì, e per l’affetto che ci hanno portato stasera».

AQUILANI – «Alberto? Un bellissimo rapporto con lui, devo dire che è sempre stato un giocatore molto intelligente e anche da allenatore lo sta dimostrando esprimendo un calcio molto propositivo, rischia tantissimo ed è molto preparato, meritava anche a Catanzaro qualcosa in più, giocava da grande squadra. Non mi sorprende perché lo conosco bene, farà una bellissima carriera».

PAROLE BELAHYANE – «Con 11 Gattuso in campo ne vinci poche e porti tanti pareggi a casa, però penso che questa squadra sta dimostrando grande carattere e un buon gioco sia in fase difensiva che offensiva, si chiama umiltà, voglia di sorprendere in campo, e se pensiamo di giocare di fioretto o senza aiutare il compagno e senza fare le corse con veemenza diventa tutto più difficile, il problema è questo».

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