Gudmundsson, oggi il giorno della verità: controllo in programma per l’attaccante – Lazio News 24

Gudmundsson, oggi sarà il giorno della verità: l’attaccante si sottoporrà infatti ai controlli che sveleranno i tempi di recupero. C’è grande attesa

Tutti col fiato sospeso nel mondo biancoceleste. È arrivato il momento dei controlli decisivi per comprendere il futuro a breve termine dell’attacco. Albert Gudmundsson, fermatosi durante la maxi sosta per gli impegni delle nazionali a causa di un problema fisico subito alla spalla, si sottopone agli esami clinici chiave per stabilire con precisione la tabella di marcia del suo rientro. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, l’ex talento della Fiorentina spera di ricevere il via libera medico per fare il primo passo concreto verso il ritorno in gruppo.

Ultimissime Lazio LIVE: la rivincita di Dele-Bashiru e l’orgoglio dell’ex Giordano

Infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami per la svolta

I test strumentali previsti nella giornata odierna servono a fare definitiva chiarezza sui tempi di recupero ed evitare qualsiasi tipo di ricaduta. L’attaccante islandese ha riportato una piccola frattura che ha richiesto massima cautela fin dal primo momento. La buona notizia per lo staff medico e per il calciatore è che si è riusciti a scongiurare l’intervento chirurgico: si sta procedendo con una terapia conservativa basata sull’utilizzo di un tutore speciale e sul braccio totalmente immobilizzato. Gli accertamenti odierni diranno se la lesione ossea si sta saldando nel migliore dei modi.

Infortunio Gudmundsson: la strategia per il rientro graduale

L’obiettivo immediato non è ovviamente la convocazione lampo per i prossimi impegni ufficiali, ma un graduale reinserimento nelle dinamiche della squadra. Se i responsabili sanitari daranno il semaforo verde, Albert Gudmundsson potrà riprendere a correre e a lavorare sul campo, ma esclusivamente attraverso sessioni di allenamento differenziato. Una scelta obbligata per proteggere la spalla da eventuali contatti fortuiti o cadute contrastate, in attesa che la zona interessata ritrovi la piena stabilità e la necessaria elasticità.

Infortunio Gudmundsson: le attese di Gattuso per l’attacco

A seguire con estrema attenzione l’evoluzione della situazione è il tecnico Gennaro Gattuso, ansioso che questo complicato calvario volga finalmente al termine. La presenza dell’islandese nello scacchiere tattico garantisce qualità, imprevedibilità e strappi offensivi fondamentali per alzare il livello delle prestazioni di tutta la squadra. A Formello si incrociano le dita: una risposta positiva dagli esami di oggi regalerebbe nuova linfa al reparto avanzato in vista del ciclo di partite che attende il club.