Formazioni ufficiali Lazio Como Women: Mukasa dal primo minuto tra i pali! Le scelte dei tecnici

Formazioni ufficiali Lazio Como Women: tutto pronto per la 4a giornata del campionato di Serie A! Le scelte dei tecnici
A breve tutte in campo! Sono state svelate le formazioni ufficiali di Lazio-Como Women, gara valevole per il 4° turno del campionato di Serie A! Appuntamento alle ore 12:30 presso il Fersini. Vi riportiamo di seguito le scelte adottate dai tecnici:
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LAZIO WOMEN (3-5-2): Mukasa; Consolini, Connolly, Zannini; Monnecchi, Castiello, Martin, Sciabica, Zanoli; Visentin, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
COMO WOMEN: Gilardi; Marcussen, Howard, Cecotti, Borbye, Chidiac, Simonetti, Nischler, Bergersen, Zamboni, Nielsen. Allenatore: Paolo Tramezzani.