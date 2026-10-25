 Formazioni ufficiali Lazio Como Women: Mukasa dal primo minuto tra i pali! Le scelte dei tecnici
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Formazioni ufficiali Lazio Como Women: Mukasa dal primo minuto tra i pali! Le scelte dei tecnici

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Published 20 minuti fa il 25 Ottobre 2026
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Formazioni ufficiali Lazio Como Women: tutto pronto per la 4a giornata del campionato di Serie A! Le scelte dei tecnici

A breve tutte in campo! Sono state svelate le formazioni ufficiali di Lazio-Como Women, gara valevole per il 4° turno del campionato di Serie A! Appuntamento alle ore 12:30 presso il Fersini. Vi riportiamo di seguito le scelte adottate dai tecnici:

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LAZIO WOMEN (3-5-2): Mukasa; Consolini, Connolly, Zannini; Monnecchi, Castiello, Martin, Sciabica, Zanoli; Visentin, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

COMO WOMEN: Gilardi; Marcussen, Howard, Cecotti, Borbye, Chidiac, Simonetti, Nischler, Bergersen, Zamboni, Nielsen. Allenatore: Paolo Tramezzani.

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