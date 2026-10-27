Lazio travolgente: Taylor apre le danze, Isaksen rimette la freccia e Floriani fa il primo gol

Lazio show al Mapei Stadium: la sblocca Taylor, Isaksen firma il sorpasso e poi si sblocca il giovane Floriani

Il primo tempo del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A regala spettacolo ed emozioni forti sul rettangolo verde del Mapei Stadium, dove il Sassuolo e la Lazio si stanno affrontando a viso aperto. La partita è entrata subito nel vivo con un avvio travolgente da parte della formazione ospite guidata da Gennaro Gattuso, capace di imporre ritmi altissimi fin dalle battute iniziali.

Tra azioni manovrate, lunghi check arbitrali e ribaltamenti di fronte repentini, la prima frazione di gioco ha tenuto gli appassionati incollati allo schermo, evidenziando la determinazione di entrambe le compagini nel cercare la via della rete in questa delicata notte di campionato.

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L’avvio scoppiettante di Sassuolo–Lazio: le reti e le emozioni dei primi minuti

La sfida si sblocca subito grazie a una manovra avvolgente degli ospiti: Taylor conduce il pallone e serve Gustav Isaksen, il cui cross viene allontanato momentaneamente dalla difesa di casa prima che lo stesso olandese riesca a ribadire in rete per il vantaggio iniziale.

La reazione del Sassuolo non si fa attendere e si concretizza grazie a una splendida ripartenza corale: Doig guida l’azione e serve il compagno di reparto, il quale lascia partire un sinistro che, complice la deviazione decisiva di Sutalo, beffa l’estremo difensore ristabilendo immediatamente l’equilibrio sul campo.

La spinta dei biancocelesti e la giocata di Mattia Zaccagni in Sassuolo–Lazio

Con il passare dei minuti la pressione della squadra ospite torna a farsi insistente, premiando la qualità delle giocate offensive manovrate dalla trequarti in poi. Mattia Zaccagni si libera con grande classe sulla fascia sinistra, accentrandosi bene dentro il campo per inventare un assist illuminante che premia l’inserimento di Gustav Isaksen, lesto a calciare di prima intenzione e a far girare la sfera sul palo lontano.

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Il primo gol di Floriani Mussolini e la conclusione di frazione in Sassuolo–Lazio

Il primo tempo regala un ulteriore e decisivo sussulto poco prima dell’intervallo, impreziosito da un’azione nata da un eccellente recupero palla a centrocampo firmato da Davide Frattesi. Il centrocampista avanza palla al piede e serve un assist perfetto per Taylor, il quale crossa con il sinistro sul secondo palo dove si fa trovare prontissimo Floriani Mussolini: il ragazzo insacca di precisione!

Dopo un lunghissimo e inevitabile check della sala VAR per verificare la regolarità dell’azione, la rete viene convalidata scatenando la gioia per il primo centro assoluto del giovane, chiudendo una prima frazione memorabile per intensità e spettacolo!