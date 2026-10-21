Lazio U18, il derby è della Roma. Amarezza per Lombardi, i biancocelesti cadono dopo una battaglia

La Lazio Under 18 di Cristiano Lombardi esce sconfitta dal derby contro la Roma di Christian Terlizzi. Al Salaria Sport Village i giallorossi si impongono per 2-1
Pomeriggio amaro per la Lazio Under 18, che non riesce a dare continuità alla convincente vittoria ottenuta contro il Frosinone. Nel recupero della sesta giornata del campionato Under 18 Professionisti, la formazione allenata da Cristiano Lombardi viene superata per 2-1 dalla Roma di Christian Terlizzi.
Il tecnico biancoceleste sceglie di affidarsi anche ad alcuni ragazzi classe 2010 provenienti dall’Under 17 di Alessio Fazi. Dal primo minuto trovano spazio il portiere Bekirov e i difensori Gianmarco Ricci e Verdiano, mentre nella ripresa viene inserito anche l’attaccante Elena.
L’inizio della partita, però, è complicato per le giovani aquile. Dopo appena sette minuti, infatti, la Roma sfrutta un calcio d’angolo e trova il vantaggio con Florio, bravo a concretizzare l’occasione.
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Zero risponde a Florio: la reazione delle giovani aquile
La rete subita non scoraggia la formazione di Lombardi, che prova immediatamente a reagire. Tra i più intraprendenti c’è Iovane, capace di rendersi pericoloso dalle parti della porta giallorossa. Con il passare dei minuti la Lazio Under 18 aumenta la pressione offensiva, costruendo diverse opportunità per rimettere in equilibrio il risultato. Gli sforzi dei biancocelesti vengono premiati al 38′, quando Zero trova la rete dell’1-1.
Un gol importante, che permette alla squadra di Lombardi di completare la rimonta prima dell’intervallo. Le due formazioni rientrano così negli spogliatoi sul risultato di parità, lasciando completamente aperto il derby.
Di Mascio decide il derby: ora serve reagire contro il Sassuolo
L’equilibrio dura pochissimo. Dopo appena un minuto dall’inizio della ripresa, infatti, la Roma torna avanti grazie a Di Mascio, che realizza il gol del definitivo 2-1.
La Lazio Under 18 prova nuovamente a reagire, ma questa volta non riesce a trovare la precisione necessaria negli ultimi metri. Lombardi interviene dalla panchina inserendo forze fresche, tra cui Elena, Bruscaglia, Morucci e D’Agostino, nel tentativo di aumentare la pericolosità offensiva. Nonostante gli sforzi, il risultato non cambia. Al triplice fischio è la Roma a festeggiare, mentre i biancocelesti devono fare i conti con una sconfitta che interrompe il percorso positivo dopo il successo di Frosinone.
Lazio Under 18, il tabellino completo del derby contro la Roma
Under 18 Professionisti – Recupero 6ª giornata – Lazio-Roma 1-2. Marcatori: 7′ pt Florio (R), 38′ pt Zero (L), 1′ st Di Mascio (R).
LAZIO: Bekirov, Iovane, Ansideri, Gianmarco Ricci, Miloiu (19′ st Elena), Veridiano, Morelli, Cappuccini (19′ st Bruscaglia), Zero (33′ st Morucci), Lulaj (41′ st D’Agostino), Aprea. A disposizione: Patarini, Angelucci, Maggiora Vergano, Parla, La Corte. Allenatore: Cristiano Lombardi.
ROMA: Carenza, Dattilo, Strata, Mardesic (1′ st Rialti), Liturri, Paul, Florio (30′ st Zekay), Martellucci (30′ st Saviano), Proietti, Dal Bon (24′ st Perrotta), Di Mascio (41′ st Galieti). A disposizione: Sala, Coletta, Tombion, Susin. Allenatore: Christian Terlizzi.