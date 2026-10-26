Gattuso vuole blindare Taylor ma occhio alla Premier! Rischio cessione a gennaio? – Lazio News 24

Il tecnico biancoceleste vuole blindare Kenneth Taylor, uno dei protagonisti assoluti di questa Lazio. Tuttavia cresce l’interesse proveniente dalla Premier

La prima gioia stagionale di Kenneth Taylor nella vittoria contro il Parma ha riacceso i riflettori sui talenti più lucenti della rosa capitolina. Il centrocampista olandese rappresenta il fulcro del progetto tecnico guidato da Gennaro Gattuso, al pari di profili di altissimo livello come Nuno Tavares e Oliver Provstgaard. Un’ossatura di qualità e prospettiva che l’allenatore considera imprescindibile per proseguire la risalita, ma che rischia di finire al centro delle prossime sessioni di mercato.

Ultimissime Lazio LIVE: la rinascita di Gattuso e i numeri strepitosi di Tavares

Lazio tra Ambizioni Tattiche e l’Incubo Premier League

Come analizzato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il timore principale dello staff tecnico riguarda il forte interesse dei top club d’oltremanica. Le prestazioni dei gioielli biancocelesti non sono passate inosservate agli osservatori della Premier League, pronti a fare un tentativo per strappare Kenneth Taylor ed i suoi compagni di reparto alle dinamiche del campionato italiano. Per Gattuso si tratterebbe di un contraccolpo pesante, capace di scombinare gli equilibri di una macchina costruita con cura.

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Lazio di fronte a un bivio

La posizione della società appare chiara ma pragmatica di fronte alla potenza economica inglese. Pur non volendo privarsi dei propri capisaldi, il club non ha la forza economica per erigere muri insormontabili di fronte a proposte da capogiro. La linea di demarcazione è fissata attorno ai 40 milioni di euro: solo a partire da questa cifra un’eventuale trattativa per Taylor o per gli altri pezzi pregiati della rosa potrebbe essere presi in considerazione.

Lazio e il fattore Gattuso: la richiesta per difendere il progetto

Il desiderio del tecnico è che le mura di Formello rimangano del tutto blindate fino al termine della stagione. Salvare il telaio della squadra significa preservare la continuità di rendimento ed evitare di dover ricostruire l’assetto tattico a corsa in corso. Per far compiere il salto di qualità definitivo alla rosa, il mister spera che nessuna offerta monstre arrivi a destabilizzare un meccanismo che sta finalmente iniziando a girare per il verso giusto.