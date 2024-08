Pagelle Lazio Venezia: Castellanos INDEMONIATO, Noslin tarantolato. E CAPITAN Zaccagni... - VOTI

Pagelle Lazio Venezia: i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Venezia, match valido per la prima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6.5: ci mette anche i suoi guantoni con quell’intervento felino nel finale, interventi sempre decisivi

LAZZARI 7: parte come un diesel, finisce con lo sgroppare sulla fascia senza farsi mai prendere. Propizia l’autogol di Altare per il 3-1 finale

CASALE 6: qualche incertezza nel primo tempo, si riscatta nella ripresa con una prestazione più solida

ROMAGNOLI 6: qualche deviazione di troppo che spaventa Provedel nel finale, ma alla fine la sua prestazione è più che sufficiente

MARUSIC 6: gara di sostanza più difensivamente che offensivamente, anche se nel primo tempo va vicino al gol. Joronen glielo nega

GUENDOUZI 6.5: solita quantità infinita di palloni rubati, corsa e generosità. Non si risparmia mai, si ferma solo quando richiamato in panchina (88′ CASTROVILLI SV)

ROVELLA 5: manovra lenta e prevedibile, errore grave quello sul gol dell’1-0 del Venezia che rischiava di complicare una gara che poi è stata rimessa sui binari giusti. Da rivedere (65′ VECINO 6: entra e contibuisce a riportare l’ordine in mezzo)

DELE-BASHIRU 6.5: ha tanta voglia di fare, quando mette in mezzo fisico e progressione non lo tengono. Ancora qualche difetto da limare, ma all’esordio non sfigura

NOSLIN 7: tante buone azioni partono da lui, che ci mette lo zampino quando la Lazio accelera e si rende pericolosa. Tarantolato, faticano a chiuderlo (76′ ISAKSEN 5.5: non entra in campo con quella cattiveria che ci si aspetterebbe)

CASTELLANOS 8: la ribalta lui. Gol, rigore procurato e anche due montanti: è libero di testa e si vede, nettamente il migliore in campo. Dia è avvisato, per togliere la maglia da titolare al Taty ce ne vuole (88′ PEDRO SV)

ZACCAGNI 7: trascinatore vero in mezzo al campo, freddo nel trasformare il rigore che ribalta la situazione e porta la gara sul 2-1 (66′ TCHAOUNA 6: anche lui ha tanta voglia di fare, che lo porta anche a sbagliare qualcosa di troppo. Il ragazzo però si farà)

BARONI 6.5: ancora qualcosa da correggere come era prevedibile, ma la sua Lazio non esce mai dalla partita come chiedeva il mister. E alla fine i tre punti all’esordio sono più che meritati