Zaccagni Lazio, il capitano a lavoro per rientrare in gruppo: ecco quando si aggregherà alla squadra

Mattia Zaccagni al lavoro per rientrare in forma e unirsi al gruppo nel ritiro: il capitano biancoceleste pronto a riprendersi la leadership

Maurizio Sarri è fiero del suo capitano e lo considera uno dei punti fermi ritrovati nella Lazio. Già giovedì mattina, il tecnico ha riabbracciato Mattia Zaccagni e gli ha fatto i complimenti per la fascia di capitano ereditata da Immobile e Luis Alberto. Sarri è contento e convinto dei nuovi gradi dell’esterno, ulteriormente maturato e responsabilizzato dopo il suo addio. È uno dei pochi con cui il “Comandante” ha già parlato a tu per tu durante le visite mediche, prima del discorso collettivo che oggi terrà a inizio ritiro con la squadra al completo. Come riportato da Il Messaggero, Sarri ha chiesto una mano a Zaccagni, che però deve guarire pienamente per poterlo aiutare in campo.

Oggi parte lo slancio di Mattia per il recupero completo. Era rientrato a Formello già la scorsa settimana per sottoporsi alle cure fisioterapiche e iniziare in piscina il decorso post-operatorio. Già in questi giorni comincerà a correre da solo per tutta la settimana, prima di aggregarsi ai compagni fra lunedì e martedì prossimo. Zaccagni conosce a memoria gli schemi di Sarri, quindi perdersi la prima parte del ritiro non sarà un problema per lui. Tuttavia, la sua presenza sarà comunque fondamentale dentro uno spogliatoio che ha bisogno di essere rimotivato e di ritrovare la giusta carica per affrontare la nuova stagione. Il suo ruolo di leader, unito alla sua profonda conoscenza delle dinamiche di Sarri, lo rende un elemento insostituibile per la Lazio che verrà.