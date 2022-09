Pagelle Lazio Napoli: super Provedel non basta. Serata no per i big

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i biancocelesti e gli azzurri: pagelle Lazio Napoli

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Napoli, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

PROVEDEL 8 – Per una questione di attimi e di centimetri non riesce a salvare sul gol di Kim. A inizio ripresa però tiene a galla la Lazio, salvando su Kvaratskhelia, Zielinski e Provedel. Non può nulla però poi sul georgiano. Ma dimostra di essere una garanzia.

LAZZARI 5,5 – Parte benissimo, con tre anticipi in pochissimo tempo. Sembra essere la sua serata, ma con il passare dei minuti deve fare i conti con uno scatenato Kvaratskhelia. E il georgiano lo fa soffrire e non poco (DALL’84’ HYSAJ s.v.)

PATRIC 5 – Il primo tempo dello spagnolo è tutto sommato discreto. Ma anche lui partecipa all’assurdo avvio di ripresa, dormendo in più di un’occasione.

ROMAGNOLI 6,5 – Sembra essere l’unico a restare sempre e comunque lucido. Limita in più di un’occasione Osimhen, dimostrando di essere ormai il leader del reparto arretrato. E va anche vicino al gol.

MARUSIC 5,5 – Aiuta molto con le sue diagonali. Nel complesso però la sua è una partita di sofferenza, soprattutto nella ripresa, dove la verve di Politano lo mette più di una volta in difficoltà.

MILINKOVIC 5 – La fisicità del centrocampo del Napoli lo rende meno fattore in questa partita. E lui sembra soffrirne, apparendo anche un po’ nervoso.

CATALDI 6,5 – Nel primo tempo è uno dei migliori, soprattutto quando ripiega e fa partire l’azione. Nella ripresa, soffre, come tutta la Lazio. Ma non perde mai la testa (dal 74′ BASIC 6 – Entra con la determinazione giusta).

LUIS ALBERTO 5 – Nel primo tempo si impegna in fase di copertura. Mancano però le sue giocate e le verticalizzazioni. E finisce anche per soffrire la fisicità dei diretti avversari (dal 53′ VECINO 5 – Non dà il contributo che ci si aspetta in fase di interdizione. Spostato in regia con l’ingresso di Basic, cerca di limitare i danni).

FELIPE ANDERSON 6 – Da una sua incursione e dai suoi piedi nasce il gol di Zaccagni. Il brasiliano sembra vivo, anche se si accende a sprazzi, ma paga la poca brillantezza dei compagni. (84′ CANCELLIERI s.v.)

IMMOBILE 5 – Una serata non per il bomber. Il numero 17 non è mai pericoloso, anche se, va detto è assistito poco e male dai suoi compagni.

ZACCAGNI 6,5 – Pronti via trova subito una perla che sblocca il risultato. Nel primo tempo sembra avere l’argento vivo addosso, facendosi valere anche in fase di ripiegamento. Cala con il passare dei minuti ed esce per resistere all’onda d’urto partenopea (dal 53′ PEDRO 5,5 – Nel finale è tra gli ultimi ad arrendersi, ma gli manca il guizzo. Quello che ci si aspetterebbe da lui).