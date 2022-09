Allo stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Napoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23

Sintesi Lazio Napoli 1-2 MOVIOLA

Si parte!

4′ – GOL DELLA LAZIO! Grande azione di Felipe Anderson, cross dalla destra per Zaccagni che controlla al limite dell’area e fredda Meret!

10′ – La Lazio tiene alti i ritmi del match, biancocelesti in controllo della sfida

14′ – Napoli pericoloso in area, la difesa della Lazio ribatte la conclusione di Zielinski

24′ – Non cambia il copione della sfida. Nessun pericolo particolare da ambo le parti

28′ – Si fa vedere il Napoli, il cross al volo di Kvaratskhelia viene deviato in angolo

34′ -OCCASIONE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia ruba palla a Milinkovic ma il tiro a giro dal limite dell’area viene parato agevolmente da Provedel

37′ – OCCASIONE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia colpisce un clamoroso palo dai 25 metri!

39′ – GOL DEL NAPOLI! – Kim insacca di testa da calcio d’angolo!

44′ – Ci prova Lozano di testa: palla alta

50′ – Termina il primo tempo

46′ – Comincia il secondo tempo! Immobile calcia subito ma non sorprende Meret

47′ OCCASIONE PER IL NAPOLI! Splendida palla di Politano per Kvaratskhelia, bravissimo Provedel in uscita bassa

50′ ALTRA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia semina il panico in area, Provedel salva in tuffo su un colpo di testa di Zielinski. Sul proseguo dell’azione Osimhen colpisce il legno e Kvararskhelia mette clamorosamente alto a porta vuota

57′ – OCCASIONE PER LA LAZIO: Vecino mette alto di piatto un bel suggerimento di Felipe Anderson

61′ – GOL DEL NAPOLI! Kvaratskhelia servito da Anguissa calcia imparabilmente e barre Provedel!

65′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Rrahmani rischia l’autogol su un cross teso di Felipe Anderson!

68′ – Protesta la Lazio per una gomitata di Mario Rui a Lazzari in piena area. Per l’arbitro non c’è nulla

70′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Bella risposta di Meret su una spizzata di testa di Felipe Anderson

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

ZACCAGNI

Lazio Napoli 1-2: risultato e tabellino

MARCATORI: Zaccagni, Kim, Kvaratskhelia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto (53′ Vecino); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (53′ Pedro).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Radu, Basic, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Pedro, Romero.

All.: Sarri



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski (68′ Elmas), Lozano (49′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (68′ Raspadori).

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin Politano, Raspadori, Simeone.

All.: Spalletti

AMMONITI: Milinkovic, Cataldi, Felipe Anderson

ESPULSI