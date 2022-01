Pagelle Inter Lazio: Immobile unica certezza, Strakosha croce e delizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventunesima giornata di campionato tra Inter e Lazio le pagelle

STRAKOSHA 5,5 – Reattivo tra i pali, specie in un’occasione su Lautaro Martinez e nella ripresa su Dumfries. Commette però anche errori elementari. Vedere una punizione di Sanchez nella ripresa per capire.

HYSAJ 5 – Tarda a uscire e ad andare in copertura in occasione del gol di Bastoni. E soprattutto soffre tremendamente Perisic, non riuscendo mai a prendergli le misure (80′ LAZZARI s.v.).

LUIZ FELIPE 6 – L’unico a salvarsi del reparto arretrato. Salva miracolosamente su Perisic sull’1-1 e in più di un’occasione evita il peggio.

RADU 5,5 – Partecipa alla dormita collettiva del secondo gol, non aiutando Basic su Skriniar. E dà anche qualche segnale di eccessivo nervosismo, sbagliando passaggi e appoggi in apparenza semplici.

MARUSIC 5,5 – In occasione del gol di Lautaro Martinez, è la sua posizione a mandare l’argentino in fuorigioco. Inizialmente regge bene Dumfries, ma poi va in difficoltà con il passare dei minuti. E non spinge quasi mai.

MILINKOVIC 5,5 – Spreca malamente un cross al bacio di Felipe Anderson a inizio ripresa. Sale di livello nei minuti finali, con alcune giocate di alta scuola. Ma da lui ci si aspettava di più.

CATALDI 6 – Inventa, dal nulla, l’assist per il gol di Immobile. Il centrocampista è uno dei più positivi, perché gestisce bene quando ha la palla tra i piedi (67′ LEIVA 5,5 – Dovrebbe dare ordine, ma il dinamismo e la ferocia del centrocampo nerazzurro lo sovrasta).

BASIC 5,5 – La sua era stata una buona partita in fase difensiva, anche di coraggio e personalità. Si fa beffare però da Skriniar in occasione del secondo gol (67′ LUIS ALBERTO 5,5 – Qualche buona giocata e un pizzico di qualità, ma non incide).

FELIPE ANDERSON 5 – Una sola luce, quella con cui, a inizio ripresa, serve un pallone d’oro a Milinkovic. Per il resto torna fantasma, dopo l’ottima prestazione contro l’Empoli. Il brasiliano è evanescente, anche se non viene mai messo nelle condizioni giuste per puntare l’uomo. Non aiuta nemmeno in fase difensiva (60′ ZACCAGNI 6 – Una serie di buona giocate e quel dinamismo che fanno capire che forse avrebbe meritato una maglia da titolare).

IMMOBILE 6,5 – Segna e non fa nemmeno più notizia. Una rete tutta furbizia e da bomber vero. Ciro lotta, combatte e si danna l’anima. Ma a volte è un vero predicatore nel deserto.

PEDRO 5,5 – Per la seconda partita consecutiva non è brillantissimo, sbagliando la giocata in più di un’occasione. Forse ha abituato troppo bene.