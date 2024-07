Padovano a JUVENTUSNEWS24: «Nazionale? Bisogna avere più coraggio e ripartire dai giovani, ecco perché». Le parole dell’ex attaccante

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24, Michele Padovano ha parlato, tra le altre cose, della Nazionale di Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

PAROLE – «Si riparte dai giovani. Si deve cercare di inculcare questo tipo di mentalità nei dirigenti dei club italiani, che devono avere più di coraggio. Ora non ce l’hanno, perchè mandano in giro i giovani che piano piano si perdono. Tranne Camarda non c’è un 16enne o 17enne italiano che abbia esordito in Serie A e quelli di valore ci sono come dimostrano le Nazionali giovanili, che sono sempre ai primi posti nelle competizioni che disputano».

