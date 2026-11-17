Alessandro Onorato interviene sul rapporto tra Claudio Lotito e la tifoseria biancoceleste. Nell’intervista a Il Foglio l’assessore condanna le intimidazioni al presidente, chiede un gesto di distensione e commenta anche il ruolo dei gruppi ultras

Il clima di tensione tra la Lazio e una parte della tifoseria continua a far discutere, nonostante gli ottimi risultati ottenuti dalla squadra di Gennaro Gattuso. A intervenire sulla situazione è stato Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che in una lunga intervista rilasciata a Il Foglio, pubblicata il 17 novembre 2026, ha affrontato diversi argomenti legati al mondo biancoceleste. Al centro delle sue dichiarazioni il rapporto tra il presidente Claudio Lotito e i sostenitori, le intimidazioni rivolte al patron e la protesta che continua ad accompagnare il club. Onorato ha espresso piena solidarietà al numero uno laziale per le minacce denunciate, sottolineando però la necessità di distinguere le condotte intimidatorie dalla contestazione pacifica di quei tifosi che chiedono un cambiamento. L’assessore ha inoltre invitato Lotito a compiere un gesto di distensione nei confronti della piazza, soprattutto in un momento in cui la Lazio occupa il primo posto in classifica.

Onorato condanna le minacce a Lotito: «Intollerabili e ingiustificabili»

Il primo tema affrontato da Alessandro Onorato riguarda le intimidazioni denunciate da Claudio Lotito, comprese quelle rivolte ai suoi familiari. L’assessore ha espresso una posizione netta, condannando gli episodi e riconoscendo al presidente il merito di essersi opposto alle pressioni indebite.

SULLE MINACCE A LOTITO – «Le intimidazioni a Lotito? Intollerabili e ingiustificabili, persino con minacce di morte al figlio, gli sono solidale e penso faccia bene ad avere Il coraggio di andare contro chi utilizza la curva per fare pressioni indebite.»

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Onorato chiede un gesto verso i tifosi: «La gente si sente tradita»

Nonostante la solidarietà espressa nei confronti di Lotito, Onorato ritiene necessario affrontare anche il malcontento di una parte della tifoseria. L’assessore ha raccontato di continuare a frequentare lo stadio insieme alle proprie figlie, spiegando di voler trasmettere loro la passione per i colori biancocelesti.

SUL RAPPORTO TRA LOTITO E LA TIFOSERIA – «Quando ho tempo, allo allo stadio ci vado insieme alle mie figlie: non vorrei che perdessero la passione per il biancazzurro, penso però che il presidente debba fare uno sforzo verso centinaia di migliaia di tifosi per bene».

Onorato ha quindi sottolineato come la protesta coinvolga anche sostenitori estranei ai gruppi organizzati, che hanno scelto di non frequentare lo stadio perché delusi dalla gestione societaria.

SULLA PROTESTA DEI SOSTENITORI – «C’è anche tanta gente, non ultrà, che non va allo stadio perché si sente tradita da Lotito. Verso queste persone sarebbe bello se il presidente facesse un gesto di distensione. La stragrande maggioranza delle persone sane che amano la Lazio in questo momento sta soffrendo.»

Il messaggio dell’assessore è dunque rivolto alla necessità di recuperare un dialogo tra società e sostenitori, senza confondere il dissenso pacifico con i comportamenti intimidatori.

L’assessore e il primato in classifica: «Un peccato questa protesta»

Un altro passaggio dell’intervista riguarda il momento sportivo attraversato dalla Lazio. La formazione di Gennaro Gattuso sta vivendo una prima parte di stagione particolarmente positiva, ma il primato in classifica non ha cancellato le tensioni tra il presidente e una parte del pubblico. Una situazione che Onorato considera particolarmente spiacevole.

SUL MOMENTO DELLA LAZIO – «Da uomo delle istituzioni farei una cosa inopportuna a entrare nel merito, ma è un peccato che ci sia questa protesta proprio ora che la Lazio è prima in classifica.»

L’assessore ha evidenziato come il clima di contestazione rischi di condizionare l’atmosfera attorno alla squadra. Da qui l’invito a individuare una soluzione che permetta di riavvicinare il club alla tifoseria, senza rinunciare alla fermezza nei confronti di eventuali comportamenti illeciti.

Onorato critica l’intervento di Rocca: il riferimento alle tensioni politiche

Nel corso dell’intervista a Il Foglio, Alessandro Onorato ha commentato anche l’intervento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nella controversia tra Lotito e i sostenitori. L’assessore ha espresso perplessità sull’opportunità di un coinvolgimento politico nella vicenda.

SULL’INTERVENTO DI ROCCA – «Rocca? Fossi stato in lui non sarei entrato in questa polemica. Penso sia una questione interna alla destra che però danneggia la comunità del tifo laziale.»

Si tratta di una valutazione politica personale dell’assessore, che considera la controversia un ulteriore elemento di divisione all’interno dell’ambiente biancoceleste. Onorato ha comunque riconosciuto alcuni meriti alla gestione di Lotito, ricordando le iniziative adottate dal presidente fin dal suo insediamento nel 2004 per contrastare le possibili infiltrazioni criminali nel tifo organizzato.