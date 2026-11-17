Isaksen, sirene inglesi sempre più insistenti per l’esterno della Lazio: il Brentford è pronto a preparare un’offerta da 30 milioni di euro. La Lazio corre ai ripari velocizzando con il rinnovo

Le prestazioni scintillanti di Gustav Isaksen hanno acceso inevitabilmente i riflettori del mercato internazionale. Nonostante le recenti dichiarazioni d’amore dell’esterno offensivo verso i colori biancocelesti dalla Premier League sono pronti a fare sul serio già nella finestra invernale. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Brentford starebbe preparando un’offerta da capogiro da 30 milioni di euro per strappare il talento danese alla Lazio nel mese di gennaio.

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Il retroscena di mercato su Isaksen e l’interesse del Brentford

L’affondo del club inglese nasconde un curioso retroscena risalente ad appena un anno fa. Nel gennaio scorso, infatti, era stata la stessa Lazio a proporre Isaksen al Brentford in un momento in cui il rendimento del giocatore faticava a decollare e la dirigenza capitolina cercava una sistemazione sul mercato.

All’epoca, però, la società britannica decise di declinare l’opportunità, orientando le proprie preferenze su Matteo Cancellieri. Oggi lo scenario è completamente ribaltato: il danese non manifesta alcun segnale di insofferenza, si trova benissimo nella Capitale e sente un legame fortissimo con l’ambiente.

La mossa della Lazio: rinnovo fino al 2031

Per respingere qualsiasi tentazione inglese e mettere al sicuro uno dei pilastri della rosa, il club capitolino ha già avviato la contromossa strategica. La dirigenza ha infatti aperto i dialoghi con l’entourage del danese per prolungare l’attuale contratto — oggi in scadenza nel 2028 — portandolo fino al 2031.

L’accordo prevede anche un significativo adeguamento economico, con l’ingaggio che salirebbe dagli attuali 1,9 milioni di euro a una cifra vicina ma inferiore ai 3 milioni a stagione. L’obiettivo del club è chiudere la firma prima dell’apertura del mercato di gennaio, blindando il giocatore ed evitando pericolose distrazioni a campionato in corso.