Kenneth Taylor è uno dei principali obiettivi della Juventus per gennaio 2027. I bianconeri valutano un’offerta importante per il centrocampista olandese, ma Gattuso non vuole perdere i suoi titolari

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo delle indiscrezioni in vista della sessione di gennaio 2027. Al centro dell’attenzione c’è Kenneth Taylor, centrocampista olandese diventato uno dei protagonisti della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Le prestazioni offerte durante questa prima parte di stagione hanno attirato l’interesse di diversi club, con la Juventus pronta a muoversi concretamente per provare a portarlo a Torino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nell’edizione del 17 novembre, i bianconeri starebbero preparando una proposta da 40 milioni di euro, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza della Premier League. La posizione della Lazio, però, sarebbe chiara: Claudio Lotito e Angelo Fabiani non intendono privarsi dei giocatori più importanti durante il mercato invernale. Una linea che risponde anche alle esigenze di Gattuso, intenzionato a preservare gli equilibri costruiti nelle prime giornate di campionato.

Juventus pronta all’assalto per Taylor: sul tavolo 40 milioni

La crescita di Kenneth Taylor ha attirato l’attenzione della Juventus, alla ricerca di nuovi elementi per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo Il Messaggero, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta da circa 40 milioni di euro già durante la sessione invernale.

Una cifra importante, che testimonia l’interesse nei confronti del calciatore olandese e la considerazione guadagnata attraverso le sue prestazioni. La Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza di alcuni club inglesi, tra cui Brighton e Bournemouth, anch’essi interessati al centrocampista.

L’eventuale operazione resta quindi un’ipotesi di mercato, destinata a essere valutata soltanto qualora i bianconeri decidessero di trasformare l’interesse in una trattativa concreta.

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Gattuso non vuole perdere Taylor: il centrocampista è fondamentale

Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda la posizione di Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio ha costruito progressivamente una squadra capace di trovare risultati e continuità, individuando in Kenneth Taylor uno dei riferimenti del centrocampo.

L’olandese si è distinto per qualità nella gestione del pallone, intensità e capacità di partecipare a entrambe le fasi di gioco. La sua presenza permette alla formazione biancoceleste di mantenere equilibrio, offrendo allo stesso tempo soluzioni importanti nello sviluppo della manovra offensiva.

Privarsi di un elemento con queste caratteristiche durante il mese di gennaio significherebbe costringere il tecnico a rivedere alcuni meccanismi già consolidati. Proprio per questo motivo, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, Gattuso avrebbe espresso la volontà di trattenere tutti i giocatori più importanti della rosa. L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso senza dover affrontare nuove partenze pesanti nel corso della stagione.

Guendouzi e Castellanos un monito per la Lazio

La Lazio, del resto, conosce già le conseguenze di un mercato caratterizzato da cessioni importanti. Le partenze di Guendouzi e Castellanos nella scorsa stagione hanno rappresentato due perdite significative, privando la squadra di protagonisti che avevano un peso preciso all’interno del progetto. Ripetere uno scenario simile, soprattutto durante la sessione invernale, rischierebbe di compromettere il lavoro svolto finora e di ridurre le alternative a disposizione di Gattuso.

Per questo motivo, la volontà dell’allenatore appare chiara: trattenere i giocatori più importanti e continuare a lavorare con una rosa che ha ormai trovato i propri riferimenti. Il tecnico non vorrebbe assistere a un nuovo ridimensionamento delle ambizioni attraverso la perdita di pedine fondamentali.