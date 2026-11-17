Edoardo Bove racconta ai microfoni di Radio Laziale il primo incontro con Danilo Cataldi alla Fiorentina. Dall’addio alle rispettive squadre del cuore all’amicizia nata in un momento difficile

Un’amicizia nata lontano da Roma, ma costruita attraverso emozioni profondamente legate alla Capitale. Edoardo Bove ha raccontato un episodio particolarmente significativo del proprio rapporto con Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, conosciuto durante l’esperienza condivisa alla Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l’ex giocatore della Roma ha ricordato il giorno del loro arrivo a Firenze, quando entrambi stavano affrontando un momento difficile sul piano personale. I due centrocampisti avevano appena lasciato le squadre nelle quali erano cresciuti e alle quali erano profondamente legati. Una situazione che li ha avvicinati immediatamente, dando origine a un rapporto destinato a consolidarsi nel tempo. Il racconto di Bove svela un lato particolarmente umano di Cataldi, protagonista di un trasferimento che, nell’estate del 2024, aveva segnato una svolta inattesa nella sua carriera.

Bove racconta il primo incontro con Cataldi: «Aveva una faccia disperata»

Nel corso dell’intervista a Radio Laziale, Edoardo Bove ha ripercorso il primo incontro con Danilo Cataldi, avvenuto durante l’ultimo giorno del calciomercato estivo del 2024. Entrambi erano appena arrivati a Firenze per iniziare una nuova esperienza con la maglia della Fiorentina. Per una coincidenza, i due centrocampisti alloggiavano nello stesso albergo, dove si sono incontrati prima ancora di cominciare a lavorare insieme.

SUL PRIMO INCONTRO CON CATALDI – «Siamo arrivati entrambi l’ultimo giorno di mercato a Firenze. Dormivamo nello stesso albergo. Mi ricordo che quando sono arrivato in albergo è stata una delle prime persone che ho visto, perché era fuori con una faccia disperata perché lasciava la Lazio dopo tanti anni».

Un ricordo significativo, che racconta quanto fosse stato difficile per Cataldi accettare l’addio temporaneo ai colori biancocelesti. Il centrocampista romano aveva infatti trascorso gran parte della propria carriera nella Lazio, diventando uno dei giocatori maggiormente identificati con la società.

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Cataldi e il dolore dell’addio: Bove aveva vissuto le stesse emozioni

Il trasferimento di Danilo Cataldi alla Fiorentina, ufficializzato il 30 agosto 2024, aveva rappresentato un momento particolarmente delicato nella carriera del calciatore. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Cataldi aveva avuto l’opportunità di indossare anche la fascia da capitano, costruendo un rapporto importante con l’ambiente laziale.

La partenza, arrivata nell’ultima giornata di mercato, aveva quindi suscitato emozioni contrastanti. Una situazione molto simile a quella vissuta da Edoardo Bove, passato dalla Roma alla Fiorentina proprio durante le ultime ore della stessa sessione.

Anche il centrocampista giallorosso aveva dovuto salutare il club nel quale era cresciuto, affrontando un cambiamento improvviso dopo tanti anni trascorsi nella Capitale. I due trasferimenti, entrambi completati nell’estate 2024, sono documentati dalle cronache di mercato dell’epoca.

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Bove svela il segreto dell’amicizia con Cataldi: «Questo ci ha legato»

La somiglianza delle rispettive esperienze ha contribuito ad avvicinare immediatamente Bove e Cataldi. Il centrocampista ha spiegato come entrambi stessero vivendo lo stesso sentimento, trovando nell’altro una persona capace di comprendere le difficoltà di quel momento.

SUL LEGAME NATO A FIRENZE – «Lo stesso era per me, quindi siamo stati legati da questo tipo di emozioni. Questo ci ha legato».

Un rapporto nato dunque prima ancora delle partite disputate insieme con la maglia della Fiorentina. L’esperienza condivisa in Toscana ha permesso ai due giocatori di conoscersi meglio, consolidando un’amicizia fondata sul rispetto e sulla comprensione reciproca. Nonostante la rivalità calcistica tra Lazio e Roma, Bove e Cataldi hanno trovato numerosi punti in comune, a cominciare dall’attaccamento alle rispettive squadre d’origine.