Rinnovi Lazio, il club vuole blindare Isaksen e Rovella: l’obiettivo è concludere per evitare assalti a gennaio – Lazio News 24

Rinnovi Lazio, il club biancoceleste vuole blindare Gustav Isaksen e Nicolò Rovella prolungando i loro contratti. L’obiettivo è arrivare a una conclusione per evitare assalti a gennaio

La sosta per gli impegni delle Nazionali si avvia verso la conclusione e a Formello inizia ufficialmente la settimana tipo che porterà alla ripresa del campionato di Serie A. La Lazio prepara infatti la delicata sfida casalinga contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre allo stadio Olimpico nella cornice della 12ª giornata. Mister Gennaro Gattuso si appresta a riabbracciare progressivamente tutti i giocatori rientrati dalle rispettive selezioni, tra cui Gustav Isaksen, dopo aver già ritrovato con grande soddisfazione Nicolò Rovella, subito protagonista e a segno nel test amichevole disputato contro il Mgarr United.

Proprio l’esterno danese e il regista italiano rappresentano due pilastri imprescindibili per il presente e il futuro del progetto biancoceleste, tanto che la dirigenza capitolina è già al lavoro per blindare entrambi con il rinnovo del contratto.

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Rinnovi Lazio: perché Isaksen è finito nel mirino del Brentford

Le prestazioni sempre più convincenti offerte in maglia biancoceleste hanno inevitabilmente acceso i riflettori del mercato internazionale sui gioielli di Gattuso. In particolare, il nome di Isaksen è finito da tempo sui taccuini di diversi club esteri, con il Brentford pronto a tornare alla carica già nella finestra invernale di gennaio.

Per scongiurare qualsiasi assalto proveniente dalla Premier League e tutelare il proprio patrimonio tecnico, la società ha avviato una fitta rete di contatti con l’entourage del giocatore per arrivare quanto prima a un prolungamento contrattuale con adeguamento.

Lazio Lecce e futuro: il ruolo centrale di Rovella

Discorso analogo riguarda Nicolò Rovella, considerato il vero motore della mediana e un punto di riferimento insostituibile per dare equilibrio, geometrie e intensità alla manovra. Il gol messo a segno contro il Mgarr United conferma il ritrovato stato di forma dopo l’infortunio, pronto a contendersi una maglia da titolare con Belahyane e Cataldi contro la formazione di Di Francesco.

Blindare il classe 2001 significa garantire continuità al progetto tecnico biancoceleste, motivo per cui i dialoghi tra le parti proseguono in un clima di grande fiducia per raggiungere la fumata bianca.

Verso Lazio Lecce: concentrazione sul campo mentre proseguono i contatti societari

Mentre la dirigenza lavora sotto traccia per definire gli ultimi dettagli degli accordi per Gustav Isaksen e Nicolò Rovella, la squadra resta totalmente focalizzata sull’appuntamento di sabato 21 novembre. Contro i salentini servirà una Lazio concentrata e determinata per ripartire subito con il piede giusto davanti al proprio pubblico e dare seguito al percorso di crescita intrapreso, come testimonia il primato in classifica.